Son Dakika Haberleri: 100 Metre Yürümemek İçin Canlarını Tehlikeye Atıyorlar

100 Metre Yürümemek İçin Canlarını Tehlikeye Atıyorlar

37 dakika önce

BAŞAKŞEHİR'de her gün yüzlerce kişi 100 metre yürümemek için bariyerler üzerinden atlayarak yolun karşısına geçiyorBaşakşehir Atatürk Bulvarı Başak Konutları Metro çıkışında vatandaşlar, karşıya geçmek için ölümü göze alıyor.

100 Metre Yürümemek İçin Canlarını Tehlikeye Atıyorlar, System.String[]
BAŞAKŞEHİR'de her gün yüzlerce kişi 100 metre yürümemek için bariyerler üzerinden atlayarak yolun karşısına geçiyor

Başakşehir Atatürk Bulvarı Başak Konutları Metro çıkışında vatandaşlar, karşıya geçmek için ölümü göze alıyor. 100 metre ileride bulunan trafik ışıklarına yürümekte üşenen yüzlerce kişi bariyerlerden atlamayı tercih ediyor.

CANLARINI HİÇE SAYIYORLAR

Çevresinde sanayi sitesinin de bulunduğu caddede, her sabah ve akşam özellikle mesai giriş çıkış saatlerinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Caddedeki otobüs durağında inenler de bariyerlerden atlamayı tercih ediyor. Hızla gelen araçların arasından geçenlerin kendi canlarını tehlikeye attıkları kadar sürücüleri de tehlikeye düşürüyor. Bariyerlerden atlamayı tercih eden bir kişi, "Yakın zamanda bir trafik lambası koydular, Ama burası daha yakın, işe geç kaldığımız için onu kullanmıyoruz" dedi. Bir başka kişi ise, "Burası her gün böyle. Çünkü ışık sistemi yok. Çok geride var o da bizi etkiliyor. Bazen buradaki araçlar da durmuyor, bir gün birisine araç çarpacak ama umarım o kişi biz olmayız" şeklinde konuştu.

"3-4 YIL ÖNCE ARKADAŞIM BURADA KAZA GEÇİRDİ"

Çocuğunu okula götüren bir diğer kişi de, "Canınızı tehlikeye attığınızın farkında mısınız?" sorusu üzerine, "Yapacak bir şey yok, oradan nasıl geçebilirim? 3-4 yıl önce arkadaşım burada kaza geçirdi, kolu bacağı kırıldı. Burası çok tehlikeli, geçerken korkuyorum. Buraya bir üst geçit yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Bir diğer kişi de, "Aynı yolu yıllardır kullanıyoruz, korksak da yapacak bir şey yok" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:57 Kaynak: DHA

Atatürk Bulvarı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 Cinayetten Tutuklanan Zanlı, 3'üncü Cinayeti Cezaevinde İtiraf Etti Genç Kadın, Eski Sevgilisiyle Birlikte Çektirdikleri Fotoğrafları Sosyal Medyadan Silince Ölesiye Dayak Yedi

Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Yeşerdikten Sonra Soldu İstanbul'da Sahte Konsolosluk Binası Açıp, 12 Bin Euroya Vatandaşlık Sattılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 12:34:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 100 Metre Yürümemek İçin Canlarını Tehlikeye Atıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]