100 metreden denize uçan araç kıyıya çıkarıldı

Zonguldak (İHA) – Zonguldak'ta 100 metreden denize uçan ve sürücüsünün hayatını kaybettiği otomobil, ekiplerin çalışması sonucu denizden çıkarıldı.
Zonguldak'ın Kapuz mevkiiinde Cafer Aygün, 67 DC 770 plakalı otomobiliyle 100 metreden denize uçarak hayatını kaybetmişti.
Kaza sonrası Sahil Güvenlik ekipleri denizde dalgıçlarla araç içinde arama yaptı. Araca bağlanan halatlarla deniz dibinden çıkartılamaya çalışan araç yoğun bir çabaya rağmen çıkartılamadı. Aygün'ün kullandığı araç bugün teknelerle denizden çıkarılarak kıyaya çekildi. - ZONGULDAK
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