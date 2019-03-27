Son Dakika Haberleri: 100 Metrelik Uçuruma Yuvarlanan Araçtan Sağ Kurtuldular

100 Metrelik Uçuruma Yuvarlanan Araçtan Sağ Kurtuldular

33 dakika önce

Samsun'da 100 metrelik uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi kazayı yaralı olarak atlattı.

100 Metrelik Uçuruma Yuvarlanan Araçtan Sağ Kurtuldular, System.String[]
Samsun'da 100 metrelik uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi kazayı yaralı olarak atlattı.

Kaza, İlkadım ilçesinin Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Tanrıkulu'nun (60) kullandığı 34 DC 3174 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ile gelini Nazlı Tanrıkulu yaralanırken Nazlı Tanrıkulu araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu Tanrıkulu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırmasıne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:37 Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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