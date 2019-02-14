Son Dakika Haberleri: 100 Metreyi 13.48 Saniyede Koşan 7 Yaşındaki 'Yeni Usain Bolt': Büyük Alev Rudolph
BBC

100 Metreyi 13.48 Saniyede Koşan 7 Yaşındaki 'Yeni Usain Bolt': Büyük Alev Rudolph

2 saat önce

ABD'de geçen hafta 100 metreyi 13.48 saniyede koşan "Blaze the Great" (Büyük Alev) lakaplı 7 yaşındaki minik atlet Rudolph Ingram Jr, geleceğin Usain Bolt'u olarak görülüyor.

ABD'de geçen hafta 100 metreyi 13.48 saniyede koşan "Blaze the Great" (Büyük Alev) lakaplı 7 yaşındaki minik atlet Rudolph Ingram Jr, geleceğin Usain Bolt'u olarak görülüyor.

Jamaikalı dünya şampiyonu koşucu Bolt gibi futbolda da yetenekli olan Rudolph'un Instagram'da 300 bin takipçisi var ve her videosu viral oluyor.

https://www.instagram.com/p/BtruBUVhvHV/

Yeteneğiyle NBA yıldızı LeBron James ve Amerikan futbol ligi takımlarından Tampa Bay Buccaneers'ın dikkatini çeken Rudolph, Instagram'da kendisini '7 yaşında. 3 X Amerikan Amatör Atletizm Şampiyonu, Heisman (Amerikan futbolu) Kupası sahibi, Fitness Modeli, 100 Metre Şampiyonu" diye tanımlıyor.




'Uçan yıldız'

Babası Ralph Ingram, 4 yaşında spora başlayan Tampalı minik atletin kazanma hırsıyla dolu olduğunu söylerken USA Today ve New York Post gazeteleri Rudolph için "Uçan yıldız", "Durdurulamayan viral atlet" ifadelerini kullandı.

Ralph Ingram, "O birçokları için bir süper yıldız. Ama benim için bir bebek. Ben onun menajeri, kameramanı, antrenörü ve bahiş almayan Uber şoförüyüm. Benim bahşişim onu mutlu ve yaptığı şeyi sevdiğini görmek" diyor ve oğlunun normal bir hayat sürmesini istediğini belirtiyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:14 

Dünya
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