100 Milyar Dolar Harcandıktan Sonra Peygamberin Mucizesi İspatlandı..!! Ne Biliyor Musun?
1 saat önce
Hz. Muhammed'in çağından günümüze kadar bütün müslümanların fikir birliğiyle büyük mucizeleri bulunmaktadır.
Hz. Muhammed'in çağından günümüze kadar bütün müslümanların fikir birliğiyle büyük mucizeleri bulunmaktadır. Bunlardan ilki Kuran
'ı Kerim, ikincisi kendi kişiliği, dürüstlüğü ve ahlakı, üçüncü mucizesi ise Ay'ın yarılmasıdır. Ancak Ay'ın yarılması yani Şakkı-ı Kamer mucizesinin gerçek olmadığına dair birçok rivayet ortalıklarda dolaşmaktadır. Gelin bu 3. mucizeye daha yakından bakalım.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:07 Kaynak: Youtube
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