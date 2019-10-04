100 milyar dolara yakın sermaye gelişmekte olan ülkelere akacak
1 saat önce
IIF tahminlerine göre, bu yıl aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 23 gelişmekte olan ülkeye toplam 96,5 milyar dolarlık net sermeye girişi gerçekleşecek.
IIF tahminlerine göre, bu yıl aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 23 gelişmekte olan ülkeye toplam 96,5 milyar dolarlık net sermeye girişi gerçekleşecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:11
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