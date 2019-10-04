Son Dakika Haberleri: 100 milyar dolara yakın sermaye gelişmekte olan ülkelere akacak
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100 milyar dolara yakın sermaye gelişmekte olan ülkelere akacak

1 saat önce

IIF tahminlerine göre, bu yıl aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 23 gelişmekte olan ülkeye toplam 96,5 milyar dolarlık net sermeye girişi gerçekleşecek.

100 milyar dolara yakın sermaye gelişmekte olan ülkelere akacak, System.String[]

IIF tahminlerine göre, bu yıl aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 23 gelişmekte olan ülkeye toplam 96,5 milyar dolarlık net sermeye girişi gerçekleşecek.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:11 
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