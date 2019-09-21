DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen Türkiye Yatırım Konferansı'nın onuncusu, T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ve T.C. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan'ın katılımlarıyla, 25 Eylül'de New York'ta gerçekleştirilecek. Türk şirket temsilcileri ile ABD'li yatırımcıların yer alacağı etkinlikte, TAİK tarafından 100 milyar dolarlık ticaretin yol haritası sunulacak.

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından CitiBank iş birliği ile gerçekleştirilecek konferans bölümünde, T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuşma yapacak. Aynı gece T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise düzenlenecek Gala Yemeği'ne katılacak.

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) inisiyatifi ile başlatılan ve daha sonra T.C. Ticaret Bakanlığı başkanlığında ve diğer tüm STK'ların katılımı ile Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkartmak için bir çalışma yürütüldü. Bu çalışmanın sonuçları geçtiğimiz günlerde ülkemizi ziyaret eden ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile de paylaşıldı.

Konferansla ilgili bilgi veren Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, "Bu yıl onuncusunu gerçekleştireceğimiz Türkiye Yatırım Konferansı, hem bizim için hem de ABD için ayrı bir önem taşıyor. İki ülke arasında son olarak belirlenen 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefi bulunuyor. 100 milyar dolar rakamı, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın görüşmesinde hedef gösterilmişti. TAİK olarak görevi aldık ve bir yol haritası çıkardık. Şimdi bu yol haritasının lansmanı için, 25 Eylül Çarşamba akşamı Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile New York'ta bir gala yemeği düzenliyoruz. Bakan Ross ile yaptığımız görüşmede 'zaman düşmanınız' demişti. Biz de zamana karşı yarışıyoruz. Özellikle seçilmiş sektörleri temsilen 20-30 firmayı beraberimizde New York'a götürüyoruz. Ve orada yapacağımız toplantılarda Amerikanın dev perakende zincirleri ile ilk görüşmelerini gerçekleştirecekler. Türkiye'nin ABD'ye 50 milyar dolar ihracat hedefi, sektör liderlerinin yanısıra, özelikle KOBİ'lere çok önemli bir büyüme alanı açacaktır.'' dedi.

2 Panel gerçekleştirilecek

THY ve Boeing ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek konferansa Akbank, Akfen, Borusan Mannesman, DowAksa, Fibabank, GarantiBBVA, Limak Holding'in yanısıra Çalık Holding, Doğuş Grubu, Facebook, GE, Kibar Holding, TEB, Turkcell, Tusaş, Turkven, Türk Telekom, Cuneyd Zapsu, Eczacıbaşı Holding ve TAV sponsor oldu.

Konferans kapsamında iki panel gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü TAİK Başkan Yardımcısı ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün'ün yapacağı "100 Milyar Dolar Ticaret Hedefi" adlı birinci panelde T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay, Boston Consulting Group Danışmanı Dr. Emre Bayram, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Dr. Tamer Saka panelist olarak yer alıyor.

Moderatörlüğünü TAİK Başkan Yardımcısı Çağlan Mursaloğlu'nun gerçekleştireceği, "Yatırım Paneli" adlı ikinci panelde ise Citi Türkiye Genel Müdürü & Amcham Türkiye (ABFT) Başkanı Serra Akçaoğlu, Dow Türkiye Orta Asya Başkanı İhsan Necipoğlu, GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Canan Özsoy ile Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın panelister arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanımızın onurlandıracağı, 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin lansması olacak gala gecesine ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un yanısıra ABD tarafından üst düzey devlet ve iş dünyası temsilcilerinin katılımı bekleniyor.