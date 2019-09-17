100 Milyar TL'lik şölen başlıyor

Futbolseverlerin büyük hasreti sona eriyor; Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 201920 sezonu grup maçları bugün başlıyor. Aralarında dünyanın en pahalı takımlarının da bulunduğu ligde mücadele edecek 32 ekibin toplam piyasa değeri 16 milyar Euro'yu (yaklaşık



100 milyar 702 milyon lira) buluyor. Transfermarkt verilerine göre 32 takım içinde en değerlisi Manchester City... 1 milyar 280 milyon Euro değer biçilen İngiliz ekibini, 1 milyar 190 milyon Euro ile Real Madrid, 1 milyar 180 milyon Euro ile Barcelona, 1 milyar 7 milyon Euro ile Liverpool ve 1 milyar 6 milyon Euro ile PSG izliyor.



Galatasaray'ın yarınki rakibi Brugge'ün değeri 130 milyon Euro



EN PAHALI 10 takım arasında yer alan Real Madrid ve PSG ile A Grubu'nda mücadele edecek olan Galatasaray toplam 136,3 milyon Euro'luk değeriyle en pahalı 24. takım. Sarı kırmızılıların yarın deplasmanda karşılaşacağı Belçika ekibi Club Brugge 130 milyon Euro ile 26. sırada.



En düşük değere sahip kulüp 36,6 milyon Euro ile Çekya ekibi Slavia Prag. 32 takımın futbolcuları içinde en yüksek piyasa değerine sahip isim, 200 milyon Euro ile PSG'den Kylian Mbappe oldu. 20 yaşındaki futbolcu, tek başına Şampiyonlar Ligi'ndeki 11 takımın toplam değerlerini tek başına geçmeyi başardı.



Yine PSG'den Neymar 180 milyon Euro ile ikinci, Real Madrid'den Eden Hazard 150 milyon Euro ile üçüncü sırada.