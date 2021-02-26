100 milyon dolarlık organizasyon... Canelo Alvarez ve Avni Yıldırım karşı karşıya! - Son Dakika

100 milyon dolarlık organizasyon... Canelo Alvarez ve Avni Yıldırım karşı karşıya!

26.02.2021 07:50
100 milyon dolarlık organizasyon... Canelo Alvarez ve Avni Yıldırım karşı karşıya!, System.String[]

Geçtiğimiz pazartesi günü yılın boks maçını izlemek için Miami'ye gittim."Yılın maçı" diyorum, çünkü dünyanın en iyi boksörü Canelo Alvarez, sahip olduğu dünya şampiyonluğu unvanını sporcumuz Avni Yıldırım'a karşı savunacak.

Geçtiğimiz pazartesi günü yılın boks maçını izlemek için Miami'ye gittim.

"Yılın maçı" diyorum, çünkü dünyanın en iyi boksörü Canelo Alvarez, sahip olduğu dünya şampiyonluğu unvanını sporcumuz Avni Yıldırım'a karşı savunacak.

Maçın bir diğer özelliği de Hristiyan aleminin lideri Papa Francis'in dikkatini çekmesi...

Scholas Occurrentes, Papa'nın 2001 yılında Arjantin'de kurduğu vakıf.

Dünya barışını güçlendirmek ve teşvik etmek için kurulan vakıf, Canelo-Yıldırım maçını "Barış için dövüş" etkinliği olarak tanımladı.

100 milyon dolarlık organizasyon

Canelo, San Diego'dan özel jetiyle Miami'ye geldi. Üzerinde pijamaları ve etten bir duvar eşliğinde otele giriş yaptı.

Bu arada otelden içeri giren bir daha asla çıkamıyor. Organizasyonu yapan Matchroom şirketi Miami şehir merkezinde bulunan JW Marriott Otel'ini tamamen kapattı. Otelde sadece boksörler, ekipleri ve basın mensupları kalabiliyor. Başka kimse yok. Koca otel bomboş. Ben de Avni Yıldırım'ı takip eden bir gazeteci olarak aynı otelde kalıyorum.

Korona önlemleri

Otele girer girmez organizasyonda çalışan ekip beni karşıladı. Koluma "karantinaya alındı" bilekliği takıldı. Hemen otelin beşinci katında bulunan test alanına götürüldüm. Orada test oldum ve sonuç belli olana kadar odamdan çıkmamam söylendi. Test sonucu negatif geldikten sonra da otelde sosyalleşmeme izin verildi.

Canelo'nun süper yıldız tavırları

4 Oscar ödüllü "Million Dollar Baby", "Rocky" serisi, "Cindrella Man", Martin Scorsese'nin başyapıtlarından "Raging Bull"... Boks, Hollywood'un en çok ilham aldığı spor dalı dersem yanlış ifade etmiş olmam. Canelo'nun da Hollywood yıldızı bir tarzı var. Dünyanın bir numarası olduğunu hissettiriyor... Onun kaldığı kata çıkmak imkansız. Kendi de aşağıya inmiyor. Canelo'ya antrenmana giderken bile yaklaşmak mümkün değil. Avni de tüm vaktini maça konsantre olarak geçiriyor.

Büyük boks maçlarının arkasında kimler var

Bu büyük etkinliklerin ve tek maçta milyonlarca dolar kazanan boksörlerin arkasında boks promotörler var. Avni Yıldırım'ın bu maça çıkmasını sağlayan... Canelo&Yıldırım eşleşmesini mümkün kılan... Bu organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan isim ise Ahmet Öner. Bu sporun dünya çapında en etkili promotörleri arasına adını yazdıran Öner'e merak ettiklerimi sordum...

? Ahmet Öner kimdir?

Ahmet Öner, bir gurbetçi. Babam 1970'de Almanya'ya gitmiş. Ben de 1971'de Almanya'da doğdum. 15 yaşında boks yapmaya başladım. Sonra hızlı ve farklı bir hayata giriş yaptım. Gençlik hataları diyelim...

O hayattan uzaklaştım. Akşam okuluna başladım. Liseyi bitirip üniversiteye girdim. Ekonomi okudum ama boks tutkumdan kopamadım. Dünya amatör boks şampiyonu Sinan Şamil Sam'ı alıp Almanya'ya getirerek boks menajerliği ve promotörlüğe başladım.

? Boks promotörünün iş tanımı nedir?

Film yapımcısı film yönetmeni gibidir boks promotörü... Aynı yönetmenin yeni bir oyuncuyu keşfetmesi gibi... Promotör, amatör ama başarılı boksörü bulur. A'dan Z'ye sportif kariyerini, hayatını finanse eder. Maçları ayarlar, etkinliklerin organizasyonunu yapar. Avni Yıldırım'dan örnek verecek olursam onu bu seviyeye getirene kadar 2 milyon dolar masraf etmişimdir.

? Avni Yıldırım'la ne kadar zamandır çalışıyorsunuz?

Avni'yle 2013'te tanıştım. Avni, amatör boksördü. Kabiliyetine inandım, gözündeki ışığı gördüm. O da bana inandı. Avni'nin ilk 18-19 maçı için zor gelir buluyordum ama pes etmedim. Dişli rakiplerle maçlar ayarladım. Avni'nin ringdeki başarısını gördüm. Artık baba oğul gibiyiz. İki oğlum var, Avni de üçüncü...

? Eğlence dünyası neden boksa ayrı bir ilgi gösderiyor?

Eskiye dayanan bir gelenek... Mesela dünya edebiyatının en önemli isimlerinden Ernest Hemingway'in boks sevgisi başka hiçbir tutkusuyla kıyaslanamayacak boyuttaydı. Evinin arka bahçesine boks ringi yaptırmıştı.

Ressamlar, yazarlar, aktörler... Boksa tutkun elit bir kesim var.

100 milyon dolarlık organizasyon... Canelo Alvarez ve Avni Yıldırım karşı karşıya!

Avni Yıldırım, Pazartesi, Miami, Boks, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 100 milyon dolarlık organizasyon... Canelo Alvarez ve Avni Yıldırım karşı karşıya! - Son Dakika Magazin


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