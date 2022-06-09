100 milyon dolarlık vurgun iddiası: Firmanın çalışanı konuştu - Son Dakika
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100 milyon dolarlık vurgun iddiası: Firmanın çalışanı konuştu

09.06.2022 13:52
100 milyon dolarlık vurgun iddiası: Firmanın çalışanı konuştu

100 milyon dolarlık vurgun iddiası: Firmanın çalışanı konuştu Türkiye'de 5 ilde şubesi bulunan mücevher firmasının, binlerce vatandaşı dolandırıp, kayıplara karıştığı iddia edildi.

100 milyon dolarlık vurgun iddiası: Firmanın çalışanı konuştu

KOCAELİ - Türkiye'de 5 ilde şubesi bulunan mücevher firmasının, binlerce vatandaşı dolandırıp, kayıplara karıştığı iddia edildi. Şirketin Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki şubesine de haciz işlemi başlatıldı. Vurgunun boyutunun 100 milyon dolar olduğu ileri sürüldü.

Türkiye'de 2021 yılında açılan ve Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve Kocaeli olmak üzere 5 ilde şubeler açan Cancri Jewellery, iddiaya göre yaklaşık 1 buçuk ay önce ödemeleri durdurdu. Şirketin ponzi sistemine kaydolan yaklaşık 100 bin kişinin mağdur edildiği, toplam 100 milyon doların üzerindeki bir paranın bu sistemle buharlaştığı iddia edildi. Şirketin şubeleri de teker teker kapanmaya başladı. Şirkete yatırım yapan ve mağdur olan vatandaşlar ise yetkililere ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bazı vatandaşlar sosyal medyadan, bazıları ise şikayet kabul edilen internet sitelerinden mağduriyetlerini ifade etti. Şirketin Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki şubesine de haciz işlemi başlatıldı.

"Akşama kadar içeride oturuyorlardı"

Cancri Jewellery İzmit şubesinde çalışan Said Alsallah, "Ocak başında mağazanın açılışı oldu. Çalışma sistemi şu şekilde; 'Gel benden altın, pırlanta al. Ne alırsan al. Almış olduğun ürünleri ben sana bir sene içinde ödeyeyim'. Altın, pırlanta ne alıyorsun gidiyorsun, mağazadan çıkınca paranı yatıyorlar. Olay bu. Nereden kazandıklarını bilmiyorum. Mağazının asıl sahibini görmedik. Yönetimlerini bir kaç kez gördük. İstanbul mağazasında son zamanlarda kargaşa yaşandı. Mağazaları kapatma kararı aldılar. Bayramdan sonra açılacak dediler, bayramdan sonra da açılış olmadı" dedi.

"Açılışta müzikler çaldı"

Açılış günü çok şaşalı geçtiğini ifade eden Alsallah, "Açılışta canlı müzikler, balonlar vardı. Yöneticiler ordaydı. Türkiye yasasına göre açılmış bir şirket. Evraklar Türkiye yasalarına göre. Pırlanta ürünlerinde sertifikalar mevcuttu. Verirken zaten sertifika ile veriyorduk. Altın ürünlerin de zaten sertifika yoktu ama altınlar gerçekti" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 100 milyon dolarlık vurgun iddiası: Firmanın çalışanı konuştu - Son Dakika

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