100 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli ve Kapıkule'de düzenlenen operasyonlarda, farklı çeşitlerde 232 kilogram uyuşturucu, uyuşturucu yapımında da kullanılan 10 kilogram ağrı kesici ilaç ve 1 milyon 665 bin 480 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Hamzabeyli Gümrük sahasında gerçekleştirilen ilk operasyonda, şüpheli görülen TIR durduruldu. X-ray taramasının ardından dedektör köpeklerin de katılımıyla aranan TIR'ın yakıt deposuna gizlenmiş 35 kilogram kokain ve uyuşturucu yapımında da kullanılan toz halde 10 kilogram ağrı kesici ilaç ele geçirildi.