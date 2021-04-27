Ankara Büyükşehir Belediyesi, 100 milyon TL'lik destek paketi açıkladı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 100 milyon TL'lik destek paketi açıkladı

27.04.2021 00:57

Tam kapanmayla birlikte vatandaşa ilk destek paketi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş, sosyal yardım alan vatandaşlar ile pandemi sürecinde işini kaybeden veya gelirinden olan sektör çalışanlarına yönelik 100 milyon TL'lik destek paketi açıkladı. Başkent Kart projesini hayata geçirdiklerini sosyal medya hesaplarından duyuran Yavaş, 100 milyon liralık destek paketinden toplam 232 bin 351 ailenin yararlanacağını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "İyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır" sloganıyla başlattığı toplumsal dayanışma kampanyaları çığ gibi büyürken, Büyükşehir Belediyesi 'sosyal belediyecilik' anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini de aralıksız sürdürüyor.

Pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşların artması üzerine sosyal yardım alan aileler ile bu dönemde işini kaybeden esnaf ve sektör çalışanlarına müjde veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 232 bin 351 aileye 100 milyon TL'lik destek paketi hazırladıklarını açıkladı.

DESTEK PAKETİNDEN 232 BİN 351 AİLE YARARLANACAK

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda sözlerine, "Sevgili Ailem" diyerek başlayan ve Başkent Kart projesini hayata geçirdiklerini belirten Yavaş, destek paketinin detaylarını da paylaştı:

"Seçimlerden önce söz verdiğimiz, sosyal yardım alan ailelerimizin desteklerden uygarca faydalanabileceği Başkent Kart projemizi hayata geçiriyoruz. Bu sayede artık Ankara'da alan el veren eli görmeyecek, bir tüccar zengin edilmeyecek, yardım ekonomisi tüm kente yayılacak ve aileler standart paketleri değil, ihtiyacı olan ürünleri serbestçe seçerek alabilecekler. Bu vesile ile sizlere Ramazan ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 100 milyon liralık büyük destek paketimizi açıklamak istiyorum. Basımı ve dağıtımı tamamlanan 113 bin ailenin Başkent Kartına 400'er lira tanımlayacağız. Pandemi nedeniyle kapanan sektör temsilcileri ve çalışanları ile geliri azalan esnaflardan oluşan 18 bin 500 kişiye 400'er lira nakit ödeme yapacağız.

DESTEK EKONOMİSİ TÜM KENTE YAYILACAK

Kartlarına ve isimlerine yükleme yapılan vatandaşlara kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılacağını belirten Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yeni destek anlayışımız sayesinde, kartlara yüklenen ya da nakit yatırılan ekonomiden semtlerdeki bütün esnaflarımız yararlanacaktır. Kart basımı bayram sonrasına kalan aileler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan oluşan 100 bin 851 aileye ise 470 lira tutarında gıda kolisi dağıtımını bu hafta içi tamamlayacağız. Böylece Mübarek Ramazan ayında 232 bin 351 aileye 100 milyon lira destek sağlamış olacağız."

BAŞKAN YAVAŞ'TAN TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 1 Nisan tarihinde yeniden başlattığı "6 Milyon Tek Yürek" kampanyasına katılarak destek veren tüm hayırseverlere de teşekkür etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 100 milyon TL'lik destek paketi açıkladı

Mansur Yavaş, Türk Lirası, Pandemi, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ankara Büyükşehir Belediyesi, 100 milyon TL'lik destek paketi açıkladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Şehirler arası seyahat kısıtlamasının detayları netleşti! İzin belgesiz bilet kesilmeyecek Şehirler arası seyahat kısıtlamasının detayları netleşti! İzin belgesiz bilet kesilmeyecek 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi Tam kapanma futbolu etkileyecek mi? TFF'den merak edilen soruya yanıt geldi Tam kapanma futbolu etkileyecek mi? TFF'den merak edilen soruya yanıt geldi Trabzonspor'da Abdullah Avcı hastaneye kaldırıldı Trabzonspor'da Abdullah Avcı hastaneye kaldırıldı Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, pozlarıyla mest etti Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, pozlarıyla mest etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıkça tartışılan iki isme destek verdi: Haklarında yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıkça tartışılan iki isme destek verdi: Haklarında yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş "128 milyar dolar nerede?" yazılı kağıdı gösterdi
ÖSYM sınavları ve ALES ertelendi mi? Cevap İçişleri Bakanlığı genelgesinden geldi ÖSYM sınavları ve ALES ertelendi mi? Cevap İçişleri Bakanlığı genelgesinden geldi         
01:55
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı         
01:04
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
Pentagon, Biden'ın skandal 'soykırım' açıklamasının Türkiye-ABD askeri ilişkilerini etkilemesini beklemiyor Pentagon, Biden'ın skandal 'soykırım' açıklamasının Türkiye-ABD askeri ilişkilerini etkilemesini beklemiyor         
23:25
'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'dan itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun 'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'dan itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun         
22:51
Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil         
21:41
Taş ocağı gerginliğinde Tarkan'dan hemşehrilerine destek: Haklı isyanınızda yanınızdayım Taş ocağı gerginliğinde Tarkan'dan hemşehrilerine destek: Haklı isyanınızda yanınızdayım         
20:40
Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu         
16:44
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı         
15:24
Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu         
12:44
İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar         
12:28
Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı         
12:22
Burak Yılmaz'ın golünden sonra Fransız spiker kendinden geçti Burak Yılmaz'ın golünden sonra Fransız spiker kendinden geçti         
11:33
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı         
10:55
Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti         
10:42
Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 02:14:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Büyükşehir Belediyesi, 100 milyon TL'lik destek paketi açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei