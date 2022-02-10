Sadrazamın torunları birbirine girdi: 100 milyonluk miras mezar açtırdı! - Son Dakika

II. Abdülhamit döneminde Sadrazamlık yapan Avonyalı Mehmed Ferid Paşa'nın 100 milyon TL üzerindeki mirası davalık oldu. Sadrazam'ın soyu, eşi Ra'fet Hanım'dan olan çocukları Celalettin Paşa ve Seniye Hanım'dan sürdü. Günümüzdeki mirasçıları O.V. ile kuzenleri ikiz kız kardeşler A.Y. ve E.S. arasındaki miras davaları sırasında Seniye Hanım'ın nüfusta Sadrazam'ın kızı olarak görünmediğini öğrendi. Bunun üzerine ikiz kız kardeşler, nüfus kayıtları düzeltisin talebinde bulunarak İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne deliller eşliğinde dava açtı. Mahkeme, DNA tespiti yapılması için Fethi Kabir kararı verdi. Aşiyan'da bulunan Sadrazam'ın eşi Ra'fet, kızı Seniye'nin, oğlu Celalettin Paşa'nın 80 yıllık mezarları açılarak kemik örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CELALETTİN PAŞA VE HATİCE SENİYE SOYLARINI DEVAM ETTİRDİ

1898-1908 yılları arasında II. Abdülhamit döneminin önemli devlet adamlarından olan ve bir dönem sadrazamlık da yapan Avonyalı Mehmed Ferid Paşa'nın, Ra'fet Hanım ile olan evliliğinden 7 çocuğu dünyaya geldi. Bunlardan sadece Celalettin Paşa ve Hatice Seniye Hanım soylarını devam ettirdi. 1914'te İtalya'da vefat eden Sadrazam Avonyalı Mehmed Ferid Paşa'nın kızı Hatice Seniye, General Halil Sedes ile evlendi . 1941'de vefat eden Hatice Seniye'nin günümüzdeki mirasçıları ise torunları olan ikiz kız kardeş A.Y. ve E.S. oldu. Avonyalı'nın soyunu devam ettiren bir diğer isim olan ve 1971'de yaşamını yitiren Celalettin Paşa'nın günümüzdeki mirasçısı ise O.V. oldu.

KUZENLER ARASINDA ANLAŞMAZLIK YAŞANDI

Sadrazam'ın 100 milyon TL üzerindeki mirası kuzenler arasında anlaşmazlık yaşanmasına neden oldu. İddiaya göre O.V., kuzenleri A.Y. ve E.S.'ye, ''Tek mirasçılar biziz. Davaları birlikte takip edip haklarımızı alalım'' dedi. Kız kardeşler teklifi kabul ederek miras sürecine katıldı. Bu süreçte, Sadrazam Avonyalı Mehmed Ferid Paşa'nın nüfus kayıtlarında çocukları arasında Hatice Seniye Hanım'ın yer almadığı görüldü.

MAHKEMEYE DELİL OLARAK AİLE FOTOĞRAFLARI EKLENDİ

İddiaya göre O.V., ''Seniye, Sadrazam kızı değil, nüfusta yoksunuz'' diyerek mirastan ayrılmaları için dava açtı. Mirastan çıkarılmak istenen Seres Ailesi, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak nüfus kayıtlarının düzenlenmesi davası açtı. Miras davalarıyla tanınan avukat Sedat Demir tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Hatice Seniye'nin Avonyalı Mehmed Ferid Paşa ve Ra'fet Hanım'ın öz kızları olduğunu ve her ne kadar Paşa'nın nüfusunda çocuğu olarak gözükmese de Seniye'nin nüfus bilgilerine bakıldığında anne Ra'fet, baba Mehmed Ferid Paşa bilgisi yer aldığını anlatıldı. Sedes Ailesi, mahkemeye delil olarak önceden Seniye'nin kızı olduğuna dair kesinleşmiş mahkeme kararları ve tarih kitaplarında yer alan bilgileri, aile fotoğrafları ekledi.

80 YILLIK MEZARLIK AÇILDI

Mahkeme, kesinleşmiş kararları ve Seniye Hanım'ın nüfus bilgilerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle Fethi Kabir yani mezar açılma işlemi yapılarak Ra'fet Hanım ve Seniye Hanım arasındaki DNA tespiti yapılması kararını verdi. Sadrazam'ın İstanbul Aşiyan'da eşi Ra'fet Hanım'ın 75 yıllık, oğlu Celalettin Paşa'nın 50 yıllık, Hatice Seniye'nin 80 yıllık ve iki torununun mezarları açılarak DNA örneği için kemik parçaları alındı. Alınan kemik parçaları DNA tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.