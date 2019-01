100 Milyonluk Vurguna 33 Yıl Hapis, 677 Bin Lira Para Cezası

Bursa'da çalıştığı şirketi referans göstererek 20 iş adamını yaklaşık 100 milyon dolandırdığı iddia edilen ve 100 yıla kadar hapsi istenen muhasebeci kadın hakkında karar verildi.

Bursa'da çalıştığı şirketi referans göstererek 20 iş adamını yaklaşık 100 milyon dolandırdığı iddia edilen ve 100 yıla kadar hapsi istenen muhasebeci kadın hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti Özlem Akçeşme'ye her bir müşteki için 2 yıl 7 ay 7 gün toplamda 33 yıl hapis ile 677 bin lira adli para cezası verdi.



Bursa'da bir fabrikanın muhasebe servisinde çalışan Özlem Akçeşme, iddiaya göre tanıdığı işadamları ve zengin kişileri, kurum çalışanlarına yönelik oluşturdukları fonlar ile yüksek miktarda kar payı dağıttıklarını söyleyerek fona katılmaları için ikna etti.



Akçeşme, şirket içerisinde bir uygulama olduğu için ikna ettiği kişilerden patronlarına haber vermemesini istedi. Kısa sürede 'saadet zinciri' oluşturan Akçeşme, para verenlere aylık yüzde 8-10 oranında kar payı dağıtmaya başladı. Daha sonra bu oranı yüzde 25-50'ye çıkartan Akçeşme'ye bazı işadamları kendi parasının yanı sıra, arkadaşlarından borç alıp, bankalardan kredi çekerek paralar verdi.



2016 yılının Ağustos ayında artık para dağıtamayan Akçeşme iddiaya göre arayan kişilere, 'OHAL nedeniyle BDDK hesapları inceliyor. Bitmesini ve para havalesini bekliyoruz', 'Paralar başka hesaba geçti. Avukatlar el koydu', 'Para Merkez Bankası'nda, rahat olun' gibi mesajlar gönderdi. Akçeşme, şüphelenen bazı işadamlarının şikayeti üzerine önce çalıştığı işyerinden atıldı, daha sonra 13 kişinin suç duyurusunda bulunması ile tutuklandı.



Birçok işadamının ise paralarını alamayacağı gerekçesiyle şikayetçi olmadığı Özlem Akçeşme'nin piyasayı en az 100 milyon dolar dolandırdığı öne sürüldü.



Hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'dolandırıcılık' suçundan dava açılan Özlem Akçeşme'den 20 mağdur şikayetçi oldu. Akçeşme yaptığı savunmasında, "Şirkette kendi içimizde oluşturduğum fon vardı. Buna dışarıdan katılanlar da oluyordu. Bu kişiler paraları benim banka hesabıma yatırıyorlardı. Elden veren de oluyordu. Ben de ulaşan paraları şirkette beni işe alan üst düzey yönetici N.Y.'ye veriyordum. O da E.Ş. ile yatırılması gereken faizleri bu paralar ile ödüyordu. Kime ne kadar verdiğini bilmiyorum. Masumum ve beraatimi istiyorum" dedi.



Akçeşme hakkında Cumhuriyet Savcısı geçtiğimiz duruşmada mütalaasını açıkladı ve Akçeşme'nin her bir müşteki için 5 yıl hapis cezası almasını istedi. Duruşmalar devam ederken tahliye edilen Akçeşme hakkında son görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti 100 yıla kadar hapsi istenen Akçeşme'ye sanıkların her biri için 2 yıl 7 ay 7 gün hapis ile 52 bin 80 lira adli para cezası verilmesine karar verdi. Toplamda 33 yıl 9 ay hapis cezası ile 677 bin 400 lira adli para cezasına çarptırılan Akçeşme'nin avukatları karara itiraz etmeye hazırlanıyor. - BURSA

