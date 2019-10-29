100 motosiklet Cumhuriyet için 140 kilometrelik kortej yaptı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 100 motosikletli Cumhuriyetin 96.yıldönümü sebebiyle 140 kilometrelik kortej yaptı.

Orhangazi Motosiklet Kulübü'nün organizasyonu ile Bursa Motosiklet Kulübü ve Mudanya Motosiklet Kulübü'nden 100 civarında motosikletçi, Cumhuriyet'in 96.Yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet korteji düzenledi.

Orhangazi'de Mehmetçiğe asker selamı, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan kortej Bursa ve Mudanya'ya kadar yaklaşık 140 kilometrelik parkurda yapıldı. Türk Bayrakları ve sirenlerle süren Cumhuriyet Korteji büyük ilgi gördü.

Cumhuriyet'in İlanının 96.Yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Motosikletçiler 140 kilometrelik 100 motosikletten oluşan bir kortej düzenledi. Orhangazi Motosiklet Kulübü organizasyonu ile Bursa bölgesinde düzenlenen ve ilk olma özelliği taşıyan Cumhuriyet Korteji için 100 civarında motosikletçi Orhangazi'de Cumhuriyet Alanı'nda bir araya geldi. Orhangazi Motosiklet Kulübü başkanı Yalçın Kaynak, Bursa Motosiklet Kulübü başkanı Sinan Can İyihuylu ve Mudanya Motosiklet Kulübü Başkanı Erkut Dağlı'nın Cumhuriyet Alanı'nda yaptıkları kısa selamlama konuşmalarının ardından Orhangazi Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

Mehmetçiğe asker selamı

100 motosikletçi daha sonra Cumhuriyet Alanı'nda Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türk Askerine Asker Selamı gönderdi. Motosikletçiler daha sonra Orhangazi'de şehir merkezinde yaptıkları kısa turun ardından Bursa Nilüfer'e ve oradan da Mudanya'ya kadar 140 kilometrelik bir Cumhuriyet Korteji gerçekleştirdiler. Türk Bayrakları ve marşlarla gerçekleşen korteje vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.