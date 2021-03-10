SAMSUN 100 öğrenci, mesafeye uyarak 100'üncü yıl anısına İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu - Son Dakika

SAMSUN 100 öğrenci, mesafeye uyarak 100'üncü yıl anısına İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu

10.03.2021 14:10

100 öğrenci, mesafeye uyarak 100'üncü yıl anısına İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okuduSAMSUN'da Kılıçarslan Ortaokulu bahçesinde bir araya gelen 100 öğrenci, aldıkları 3 aylık online eğitimle, salgın tedbirleri kapsamında mesafe kuralına da uyarak, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü...

100 öğrenci, mesafeye uyarak 100'üncü yıl anısına İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu

SAMSUN'da Kılıçarslan Ortaokulu bahçesinde bir araya gelen 100 öğrenci, aldıkları 3 aylık online eğitimle, salgın tedbirleri kapsamında mesafe kuralına da uyarak, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı anısına işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudu. İlkadım ilçesinde bulunan Kılıçarslan Ortaokulu'nun Beden Eğitimi Öğretmeni Emine Kulaber ve Müzik Öğretmeni Gülnihal Topaloğlu tarafından 3 ay önce başlatılan çalışma ile öğrencilere online eğitim verilerek İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okumaları öğretildi. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'ücü yılı anısına başlatılan çalışmaya İşitme Engelliler Ortaokulu'ndan 10 öğrenci de dahil edildi. Bugün düzenlenen programla okul bahçesinde bir araya gelen 100 öğrenci, İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu. 'İstiklal Marşımızı duymayan kalmasın' sloganıyla yürütülen çalışmaya katılan öğrenciler büyük gurur yaşadıklarını söyledi.

'GURURLU VE MUTLUYUZ'

Beden Eğitimi Öğretmeni Emine Kulaber, öğretmenler olarak bu projeyi gerçekleştirmekten büyük gurur duyduklarını belirterek "Sürecimiz 3 ay önce uzaktan eğitim olması nedeniyle uzaktan eğitim dersleri ile başladır. Son üç haftadır da eğitimlere okulumuzda devam ettik. Zordu ama çok güzel oldu. İstiklal Marşımızın kabulünün 100'üncü yılı olması nedeniyle büyük bir gururla bu çalışmayı yaptık. Çok mutluyuz. Çocuklarımıza bunu aktarabildiğimiz için çok sevinçliyiz. Zor bir süreçti ama bu milli duyguyu pandemi dönemine de denk gelse yaşamalıydık, yaşatmalıydık. Biz de öğretmenler olarak en büyük görevimiz bu diye düşünüyoruz" dedi.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLDİ

Kılıçarslan Ortaokulu Müdürü Erkan Gün de, bir yıldır pandemi sürecinin tüm dünyayı zorladığını söyleyerek "Uzaktan eğitimle başlayan bir süreçti daha sonra bu öğrenciler seyreltilmiş şekilde okulumuzda bir araya gelerek eğitime devam edildi. Sosyal mesafeye uygun şekilde okulumuzun bahçesinde bütün öğrencilerimiz bugün bir araya geldiler ve İstiklal Marşımızı işaret dili ile okudular. Vatan sevgisinin şuurunu çocuklarımızda görmemiz gerektiğini düşünerek yola çıktık ve bu çalışmayı gerçekleştirdik" diye konuştu.

SAMSUN 100 öğrenci, mesafeye uyarak 100'üncü yıl anısına İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu
SAMSUN 100 öğrenci, mesafeye uyarak 100'üncü yıl anısına İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu
SAMSUN 100 öğrenci, mesafeye uyarak 100'üncü yıl anısına İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu
SAMSUN 100 öğrenci, mesafeye uyarak 100'üncü yıl anısına İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu
SAMSUN 100 öğrenci, mesafeye uyarak 100'üncü yıl anısına İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu
SAMSUN 100 öğrenci, mesafeye uyarak 100'üncü yıl anısına İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu
SAMSUN 100 öğrenci, mesafeye uyarak 100'üncü yıl anısına İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu
SAMSUN 100 öğrenci, mesafeye uyarak 100'üncü yıl anısına İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu
SAMSUN 100 öğrenci, mesafeye uyarak 100'üncü yıl anısına İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu
SAMSUN 100 öğrenci, mesafeye uyarak 100'üncü yıl anısına İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu
SAMSUN 100 öğrenci, mesafeye uyarak 100'üncü yıl anısına İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu
SAMSUN 100 öğrenci, mesafeye uyarak 100'üncü yıl anısına İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu
SAMSUN 100 öğrenci, mesafeye uyarak 100'üncü yıl anısına İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu
SAMSUN 100 öğrenci, mesafeye uyarak 100'üncü yıl anısına İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu
SAMSUN 100 öğrenci, mesafeye uyarak 100'üncü yıl anısına İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu
SAMSUN 100 öğrenci, mesafeye uyarak 100'üncü yıl anısına İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu
SAMSUN 100 öğrenci, mesafeye uyarak 100'üncü yıl anısına İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu
SAMSUN 100 öğrenci, mesafeye uyarak 100'üncü yıl anısına İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu
SAMSUN 100 öğrenci, mesafeye uyarak 100'üncü yıl anısına İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu

İstiklal Marşı, İlkadım, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAMSUN 100 öğrenci, mesafeye uyarak 100'üncü yıl anısına İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu - Son Dakika


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