100 öğrenci, tarihi ve kültürel zenginliği ile göz dolduran kadim şehir Gaziantep'i gezdi - Son Dakika

Öğrencileri Gaziantep'te görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirin Vali Gül, "Bu organizasyonu yapan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.İnşallah sizlerle birlikte geleceğin Türkiye'sinde daha güçlü olacak, geleceğe daha güvenle bakacağız.Daha sonra aileleriniz, sevdikleriniz ile birlikte sizleri tekrardan Gaziantep'te görmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Projenin, batıdaki gençler ile doğu ve güneydoğudaki gençleri bir araya getirerek buradaki şehirleri tanımak/tanıtmak gibi çok önemli bir işlevi yerine getirdiğine değinen Vali Gül, " Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep, genç nüfusun en fazla olduğu şehirlerin başında geliyor. Bu anlamda batıdaki gençlerimizin doğudaki, güneydoğudaki şehirleri, gençleri tanıması, buradaki gençlerin ise batıdaki şehirleri tanıması hiç şüphesiz ki gençliğimiz ve ülkemiz için çok faydalı.Çocuklarımızı dinledik, onların çok memnun olduklarını gördük, bu gençlerimizi Süleyman Soylu bakanımızın emaneti olarak kabul edip bizler de Gaziantep'te ev sahipliği yapıyoruz" diye konuştu.

Gezi programına Sakarya'dan katılan ve tüm öğrenciler adına bir konuşma yapan Begüm İlhan, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu geziyi düzenleyen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere bütün Valilerimize teşekkür ediyoruz.Çok güzel yerler gördük, çok güzel kültürel birikimler edindik. Ufkumuzu genişleten farklı açılardan bakmamızı sağlayan bir program olduğunu düşünüyorum.Her şehirde çok güzel ağırlandık. Her şey için teşekkür ediyoruz" dedi.

Gençler Gaziantep'teki gezileri kapsamında Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panorama Müzesi'nin araların da yer aldığı tarihi, kültürel mekânları ziyaret etti.