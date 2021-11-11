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100 saattir dağ taş aranan yaşlı kadını İHA muhabiri buldu...Yaşlı kadın ve çocuklarından duygulandıran buluşma - Son Dakika

100 saattir dağ taş aranan yaşlı kadını İHA muhabiri buldu...Yaşlı kadın ve çocuklarından duygulandıran buluşma

11.11.2021 15:38
100 saattir dağ taş aranan yaşlı kadını İHA muhabiri buldu...Yaşlı kadın ve çocuklarından duygulandıran buluşma

100 saattir dağ taş aranan yaşlı kadını İHA muhabiri buldu.

100 saattir dağ taş aranan yaşlı kadını İHA muhabiri buldu...Yaşlı kadın ve çocuklarından duygulandıran buluşma

Günlerdir ot giyerek hayatta kalan yaşlı kadın, bir seferde 2 litre su içti

Kendisini bulan İHA Muhabirini görünce gözyaşlarına hakim olmayan yaşlı kadın, hayatta kalabildiği için Allah'a şükretti

DENİZLİ - Denizli'de oğlu ile birlikte mantar toplamaya gittiği dağda kaybolan Emine Aksoy, 100 saat sonra arama çalışmalarını haber yapmak için bölgeye giden İhlas Haber Ajansı Muhabiri tarafından bulundu. Kırılan kolunu kendi imkanlarıyla saran ve yaklaşık 4,5 gündür bulduğu otları yiyerek hayatta kalan yaşlı kadın, gazetecilerin kendisine ikram ettiği 2 litre suyu tek seferde tüketti.

Acıpayam ilçesine bağlı Benlik Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki Emine Aksoy'dan, 7 Kasım Pazar günü sabah saat 11.00 sıralarında oğlu Osman Aksoy ile birlikte mantar toplamak amacıyla evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Bir süre annesini arayan Osman Aksoy, sonuç alamayıp bir umutla döndüğü evinde de annesine ulaşamayınca ekiplerden yardım istedi. AFAD, AKUT, jandarma, gönüllü sivil toplum kuruluşları ve köylülerin katılımıyla gece gündüz devam eden arama çalışmalarında, yaşlı kadının kaybolduğu engebeli Ercek Dağı didik didik arandı.

Ümitler tükenirken müjdeli haber geldi

Soğuk ve olumsuz hava koşullarına rağmen geçen 100 saatte kendisinden haber alınamayan Emine Aksoy'dan müjdeli haber bugün öğleden sonra geldi. Yaşlı kadının bulunması için yaklaşık 4,5 gündür devam eden arama kurtarma çalışmalarını haberleştirmek için bölgeye giden İHA Denizli muhabiri Hüseyin Yılmaz, dağlık arazide ekiplere ulaşmaya çalışırken bir anda yerde hareketsiz bir şekilde yatan yaşlı kadını fark etti. Yaşlı kadının yanına gittiğinde yaşayıp yaşamadığını kontrol ede İHA muhabiri, Emine Aksoy'un yaşadığını fark edince büyük bir sevinç yaşadığı. Sırtındaki ceketini çıkartarak soğuktan titremekte olan yaşlı kadının sırtına örten Yılmaz, durumu ekiplere haber vererek bulundukları yeri tarif etti. Muhabirimizin ikram ettiği 2 litre suyu tek seferde tüketen yaşlı kadın, gelen ekipleri de karşısında görünce sağ kaldığı için Allah'a şükretti.

Dağda kaybettiği annesine sarılıp ağladı

İHA muhabiri Hüseyin Yılmaz tarafından bulunan yaşlı kadından gelen iyi haber üzerine, birlikte mantar toplamaya gittiği oğlu Osman ve diğer oğlu Mehmet Ali, jandarma ekipleriyle birlikte Emine Aksoy'un bulunduğu bölgeye geldi. "Güzel anam biz öldük öldük dirildik. Neden beni bırakıp gittin" diye gözyaşı döken Osman Aksoy, annesini bulan gazetecilere teşekkür etti.

Birlikte mantar aradıkları sırada oğlunun yanından uzaklaştıktan sonra düşmesi sonucu kolu kırılan Emine Aksoy'un kendi imkanlarıyla kolunu sardığı, geride kalan 100 saat boyunca bulduğu otları tüketerek hayatta kaldığı ve köye dönmek için güçlükle ilerlemeye çalıştığı belirlendi. Soğuk ve yorgunluktan bitkin halde bulunan yaşlı kadın, dağda yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

100 saattir dağ taş aranan yaşlı kadını İHA muhabiri buldu...Yaşlı kadın ve çocuklarından duygulandıran buluşma
100 saattir dağ taş aranan yaşlı kadını İHA muhabiri buldu...Yaşlı kadın ve çocuklarından duygulandıran buluşma
100 saattir dağ taş aranan yaşlı kadını İHA muhabiri buldu...Yaşlı kadın ve çocuklarından duygulandıran buluşma
100 saattir dağ taş aranan yaşlı kadını İHA muhabiri buldu...Yaşlı kadın ve çocuklarından duygulandıran buluşma
100 saattir dağ taş aranan yaşlı kadını İHA muhabiri buldu...Yaşlı kadın ve çocuklarından duygulandıran buluşma
100 saattir dağ taş aranan yaşlı kadını İHA muhabiri buldu...Yaşlı kadın ve çocuklarından duygulandıran buluşma

İhlas Haber Ajansı, Osman Aksoy, Denizli, Mantar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 100 saattir dağ taş aranan yaşlı kadını İHA muhabiri buldu...Yaşlı kadın ve çocuklarından duygulandıran buluşma - Son Dakika


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SON DAKİKA: 100 saattir dağ taş aranan yaşlı kadını İHA muhabiri buldu...Yaşlı kadın ve çocuklarından duygulandıran buluşma - Son Dakika
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