"100 şehit için Afrika'da 100 su kuyusu" - Son Dakika

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği 100 şehit adına Afrika'da 100 su kuyusu açmayı hedefliyor.

Dernek "100 şehit için Afrika'da 100 su kuyusu" projesi kapsamında Yeşilköy'de bir otelde yardım gecesi düzenledi.

Program şehitler adına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Derneğin şehit çocuklarıyla ilgili faaliyetleri hakkındaki videonun ardından başlayan yardım gecesine birçok şehit ailesinin yanı sıra, siyasiler, sanatçılar, futbolcular ve basın mensupları katıldı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Sayın Mustafa Yel, etkinlikte yaptığı konuşmasına vatan savunmasında canlarını feda eden şehitlere rahmet dileyerek başladı.

Türkiye'nin egemenlik ve bağımsızlık mücadelesinde yıllardır büyük bedeller ödediğini anlatan Yel, "Milletimiz büyük badileri atlatarak ve bu badirelerden çıkardığı tecrübelerle inşallah kıyamete kadar al sancağı indirmeden 84 milyon ve bunun ötesinde gönül coğrafyamızdaki insanlarla bir olmaya devam edecek. Bu vatan için en büyük fedakarlığı yapan canı ve kanını bu vatan için akıtan şehitlere borçluyuz. "ifadelerini kullandı.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Kurucu Başkanı Meltem Kaya da şehitlerin yadigarları şehit çocukları için yıllardır aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Kaya, "81 il 81 Hayal" projesi kapsamında şehit çocuklarının hayallerini gerçekleştirdiklerini, aynı zamanda birçok şehirde de şehit kütüphaneleri kurduklarını söyledi.

Türkiye'nin dışında da Afrin, El Bab, İdlib gibi yerlerde de çocuklara ulaşıp yardım kampanyası düzenlediklerini anımsatan Kaya, "Tüm bunları yaşadığı toprakların ve bayrağın kıymetini bilen gönüllülerimizin desteğiyle hayata geçirdik. Birimiz şehit oldu, hepimiz şehit olduk. Ülkemizin her köşesindeki şehit ailelerimizin hüznünü ve gururunu evlerimize sığdırdık. Şehitler ölmez deminin yanında yaşamak ve yaşatmak gerek."diye konuştu.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç da programda konuştu.

Oruç, "Ben de bir baba olarak şu an çok duygulandım. Allah bana iki evlat verdi ve ikisi de şehit düştü. Vatanı, bayrağı için şehit oldu. Vatan için ne gerekiyorsa feda olsun." ifadelerini kullandı.

Programda kampanyaya destek verenlere plaket takdim edildi.