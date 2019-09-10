Son Dakika Haberleri: 100 sterlinlik trafik cezasını ödememek için 30 bin sterlin harcadı
Son Dakika Güncel Haber

100 sterlinlik trafik cezasını ödememek için 30 bin sterlin harcadı

2 saat önce

İngiltere'de emekli bir mühendis, hız sınırını aştığı gerekçesiyle aldığı 100 sterlin (yaklaşık 710 TL) trafik cezası için verdiği hukuk mücadelesinde 3 yılda 30 bin sterlin (yaklaşık 210 bin TL) harcadı.

100 sterlinlik trafik cezasını ödememek için 30 bin sterlin harcadı, System.String[]

İngiltere'de emekli bir mühendis, hız sınırını aştığı gerekçesiyle aldığı 100 sterlin (yaklaşık 710 TL) trafik cezası için verdiği hukuk mücadelesinde 3 yılda 30 bin sterlin (yaklaşık 210 bin TL) harcadı.

BBC'nin haberine göre, 71 yaşındaki Richard Keedwell, 2016'da Worcester şehrine yaptığı yolculuk sırasında saatte 48 kilometre hız sınırı bulunan bir yolda 56 kilometre hızla gittiği gerekçesiyle aldığı 100 sterlinlik trafik cezasına karşı "hız sınırını kesinlikle aşmadığını" savunarak, cezayı ödememek için hukuk mücadelesi başlattı.

Keedwell, mahkemede hız kamerasının yakından geçen bir başka aracın hızını algılamış ya da bozuk olabileceğini söyleyen bir video ve elektronik uzmanının da yardımını aldı.

Davayı kaybeden Keedwell'in, geçen ay yaptığı temyiz başvurusu da sonuçsuz kaldı.

Avukatlara yaklaşık 21 bin sterlin ödediğini söyleyen Keedwell, seyahat masraflarının yanı sıra mahkeme masrafları için de 7 bin sterlin harcadığını ifade etti.

Davanın daha çabuk sonuçlanacağını sandığını belirten Keedwell, oğluna miras bırakacağı parayı harcadığını ve bu kadar para harcadığı için pişman olduğunu dile getirdi.

İngiltere, Sterlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saçı suçundan daha fazla dikkat çekince, sosyal medyadaki arama ilanı kaldırıldı
Müfit can saçıntı'nın kalp krizi geçiren babası, kurtarılamadı Dolar yeni güne yükselişle başladı! İşte son durum İBB'ye geçen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın giriş-çıkış ücretinde indirim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 13:26:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 100 sterlinlik trafik cezasını ödememek için 30 bin sterlin harcadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]