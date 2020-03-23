100 Suriyeli doktordan virüsle mücadele için görev talebi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 100 Suriyeli doktordan virüsle mücadele için görev talebi - Son Dakika

100 Suriyeli doktordan virüsle mücadele için görev talebi

6 saat önce

Gaziantep'te yaşayan Suriyeli 100 doktorun temsilcileri korona virüse karşı verilen mücadelede maddi veya manevi karşılık beklemeksizin Türkiye'ye destek olmak istediklerini belirtti.

100 Suriyeli doktordan virüsle mücadele için görev talebi, System.String[]

Gaziantep'te yaşayan Suriyeli 100 doktorun temsilcileri korona virüse karşı verilen mücadelede maddi veya manevi karşılık beklemeksizin Türkiye'ye destek olmak istediklerini belirtti.


Gönül Seferberliği Kampanyası kapsamında Gaziantep'te yaşayan Suriyeli 100 doktorun temsilcileri ile Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt Gaziantep Valisi Davut Gül ile görüştü.


Suriyeli 100 doktorun temsilcileri, korona virüse karşı verilen mücadelede maddi veya manevi karşılık beklemeksizin Türkiye'ye destek olmak istediklerini belirtti. Suriyeli doktorlar, ilgili kurumların kendilerine görev vermelerini talep etti. Vali Gül ise, ilerleyen günlerde ihtiyaç olması halinde kendilerine görev vereceklerini söyledi.


100 Suriyeli doktoru temsilen Vali Gül ile görüşen Suriyeli doktorların temsil, Dr. Mustafa Lulik, "2011 yılından bu yana Türk kardeşlerimiz bizlere ellerinden gelen yardımı ve misafirperverliği gösterdiler. Bizler de bu iyiliklerine karşılık olarak Türk topraklarında yaşayan tüm insanlara yardım etmek istiyoruz. Covit-19 virüsüne karşı Türk meslektaşlarımızla bu mücadelede sonuna kadar birlikte olmak istiyoruz. Elimizden gelen ne varsa yapmak istiyoruz. Gaziantep'teki Suriyeli doktorlar olarak bu konuda sayın valimiz başta olmak üzere Gaziantep Sağlık Müdürlüğümüz ve Sağlık Bakanlığımızın bizlere görev vermesini istiyoruz. Bu görev için de asla maddi ve manevi bir beklentimiz yok" ifadelerini kullandı.


Temsilcilerin Vali Davut Gül'e 100 doktorun isminin, branşının ve iletişim bilgilerinin yazılı olduğu listeyi sunmasıyla ziyaret sona erdi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:52 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi         
21:31
Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın         
12:33
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak         
11:52
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir         
11:27
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti         
11:04
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti         
10:21
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı         
10:08
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor         
10:03
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar         
07:56
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi         
07:33
Falcao: Beni Arda Turan ikna etti Falcao: Beni Arda Turan ikna etti         
21:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 23:26:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 100 Suriyeli doktordan virüsle mücadele için görev talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]