100 Suriyeli doktordan virüsle mücadele için görev talebi - Son Dakika
Son Dakika Genel 100 Suriyeli doktordan virüsle mücadele için görev talebi - Son Dakika

100 Suriyeli doktordan virüsle mücadele için görev talebi

6 saat önce

100 Suriyeli doktordan virüsle mücadele için görev talebi Gaziantep'te yaşayan Suriyeli 100 doktorun temsilcileri korona virüse karşı verilen mücadelede maddi veya manevi karşılık beklemeksizin Türkiye'ye destek olmak istediklerini belirtti.

100 Suriyeli doktordan virüsle mücadele için görev talebi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan Suriyeli 100 doktorun temsilcileri korona virüse karşı verilen mücadelede maddi veya manevi karşılık beklemeksizin Türkiye'ye destek olmak istediklerini belirtti.

Gönül Seferberliği Kampanyası kapsamında Gaziantep'te yaşayan Suriyeli 100 doktorun temsilcileri ile Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt Gaziantep Valisi Davut Gül ile görüştü.

Suriyeli 100 doktorun temsilcileri, korona virüse karşı verilen mücadelede maddi veya manevi karşılık beklemeksizin Türkiye'ye destek olmak istediklerini belirtti. Suriyeli doktorlar, ilgili kurumların kendilerine görev vermelerini talep etti. Vali Gül ise, ilerleyen günlerde ihtiyaç olması halinde kendilerine görev vereceklerini söyledi.

100 Suriyeli doktoru temsilen Vali Gül ile görüşen Suriyeli doktorların temsil, Dr. Mustafa Lulik, "2011 yılından bu yana Türk kardeşlerimiz bizlere ellerinden gelen yardımı ve misafirperverliği gösterdiler. Bizler de bu iyiliklerine karşılık olarak Türk topraklarında yaşayan tüm insanlara yardım etmek istiyoruz. Covit-19 virüsüne karşı Türk meslektaşlarımızla bu mücadelede sonuna kadar birlikte olmak istiyoruz. Elimizden gelen ne varsa yapmak istiyoruz. Gaziantep'teki Suriyeli doktorlar olarak bu konuda sayın valimiz başta olmak üzere Gaziantep Sağlık Müdürlüğümüz ve Sağlık Bakanlığımızın bizlere görev vermesini istiyoruz. Bu görev için de asla maddi ve manevi bir beklentimiz yok" ifadelerini kullandı.

Temsilcilerin Vali Davut Gül'e 100 doktorun isminin, branşının ve iletişim bilgilerinin yazılı olduğu listeyi sunmasıyla ziyaret sona erdi.

100 Suriyeli doktordan virüsle mücadele için görev talebi

Gaziantep, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:56 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum
Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı         
23:39
Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı         
18:45
KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı         
18:24
Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar         
16:04
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı         
15:10
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti         
12:27
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar         
12:19
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü         
11:04
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti         
11:04
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor 15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor         
11:00
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
09:10
Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı         
08:44
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 00:23:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 100 Suriyeli doktordan virüsle mücadele için görev talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]