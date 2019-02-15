Son Dakika Haberleri: 100 Tane Deaş'lının Serbest Bırakılması Karşılığında..."

100 Tane Deaş'lının Serbest Bırakılması Karşılığında..."

30 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "100 tane DEAŞ'lının serbest bırakılması karşılığında PYD'den bombayı getirip, o büyükşehirimizde patlatacaklardı.

100 Tane Deaş'lının Serbest Bırakılması Karşılığında...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "100 tane DEAŞ'lının serbest bırakılması karşılığında PYD'den bombayı getirip, o büyükşehirimizde patlatacaklardı. PYD, PKK talimat vermiş. Bunların hepsi bir" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaptığı konuşmada, PKK, PYD ve DEAŞ'ın bir olduğuna dikkat çekti. Soylu, geçen hafta Hatay'da zaman ayarlı bomba yüklü kamyonun güvenlik güçleri tarafından yakalandığını kaydederek, "Bizimkiler adamı sorguya aldı. Adam DEAŞ'lı çıktı. Sen nereye götürüyorsun bu diye sorulduğunda bir büyükşehire götürdüğünü söyledi. 100 tane DEAŞ'lının serbest bırakılması karşılığında PYD'den bombayı getirip, o büyükşehirimizde patlatacaklardı. PYD, PKK talimat vermiş. Bunların hepsi bir. Allah'a şükürler olsun bu olay da engellenmiş oldu" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:31 Kaynak: İHA

Ankara, PKK, Süleyman Soylu, Politika
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