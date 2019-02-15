100 Tane Deaş'lının Serbest Bırakılması Karşılığında..."
30 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "100 tane DEAŞ'lının serbest bırakılması karşılığında PYD'den bombayı getirip, o büyükşehirimizde patlatacaklardı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "100 tane DEAŞ'lının serbest bırakılması karşılığında PYD'den bombayı getirip, o büyükşehirimizde patlatacaklardı. PYD, PKK
talimat vermiş. Bunların hepsi bir" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Ankara
'nın Gölbaşı ilçesinde yaptığı konuşmada, PKK, PYD ve DEAŞ'ın bir olduğuna dikkat çekti. Soylu, geçen hafta Hatay
'da zaman ayarlı bomba yüklü kamyonun güvenlik güçleri tarafından yakalandığını kaydederek, "Bizimkiler adamı sorguya aldı. Adam DEAŞ'lı çıktı. Sen nereye götürüyorsun bu diye sorulduğunda bir büyükşehire götürdüğünü söyledi. 100 tane DEAŞ'lının serbest bırakılması karşılığında PYD'den bombayı getirip, o büyükşehirimizde patlatacaklardı. PYD, PKK talimat vermiş. Bunların hepsi bir. Allah'a şükürler olsun bu olay da engellenmiş oldu" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:31 Kaynak: İHA
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