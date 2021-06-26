100 Thieves yeni haftaya galibiyetle başladı: LCS Yaz Mevsimi 4. hafta 1. gün sonuçları - Son Dakika

Önceki mevsimlere göre rekabetin daha da kızıştıdığı LCS'de, lig birinciliği için üç takım kıyasıya mücadele veriyor. Temsilcimiz Closer'ın liderliğindeki 100 Thieves dördüncü haftaya Dignitas galibiyeti ile başlayarak tepedeki yerini korudu. TSM ise Fly Quest'i mağlup ederek galibiyet sayısını 100Thieves ile eşitledi.

Lige beklentilerin çok altında giriş yapan Cloud9'da Zven'in kadroya geri dönüşü takımı olumlu etkilemiş durumda. Öte yandan birkaç gün önce ana koçunu kaybeden ve Santorin'in sağlık sorunları sebebiyle oynamaya devam edemeyeceğini açıklayan , Evil Geniuses karşısında önemli bir sınav verdi.

LCS 2021 Yaz Mevsimi 4. hafta 1. gün sonuçları:

Evil Geniuses 0 — 1 Team Liquid

100 Thieves 1 — 0 Dignitas

Golden Guardians 0 — 1 Cloud9

Immortals 1 — 0 Counter Logic Gaming

Fly Quest 0 — 1 TSM

Ligin en zayıf kadrolarından biri olan Golden Guardians 3G7M ile ligin dibine yerleşmiş durumda. PowerOfEvil'ın ayrılmasından sonra bir türlü toparlanamayan Fly Quest için de işler hiç iyi gitmiyor. Bu sabah oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Yarın temsilcimiz Closer için önemli bir gün olacak. Cloud9 ile karşılaşacak olan 100 Thieves eğer galip gelirse normal sezonu ilk iki sırada bitirmek için önemli bir adım atmış olacak. Yarın oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:

00: 00 Team Liquid vs Counter Logic Gaming

01: 00 Fly Quest vs Dignitas

02: 00 100 Thives vs Cloud9

03: 00 Evil Geniuses vs TSM

04: 00 Golden Guardians vs Immortals