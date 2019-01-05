100 TL ile En İyi Araba Hediyesini Kim Alacak?

Bu videoda arkadaşlarımız 100 TL bütçe ile internetten alışveriş yapıyor ve Serdar'ın arabasına hediye alıyor.

Bu videoda arkadaşlarımız 100 TL bütçe ile internetten alışveriş yapıyor ve Serdar'ın arabasına hediye alıyor. Amaç tabii Serdar'ın en çok beğeneceği hediyeyi satın alabilmek.

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