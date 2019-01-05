Son Dakika Haberleri: 100 TL ile En İyi Araba Hediyesini Kim Alacak?

100 TL ile En İyi Araba Hediyesini Kim Alacak?

10 dakika önce

Bu videoda arkadaşlarımız 100 TL bütçe ile internetten alışveriş yapıyor ve Serdar'ın arabasına hediye alıyor.

Bu videoda arkadaşlarımız 100 TL bütçe ile internetten alışveriş yapıyor ve Serdar'ın arabasına hediye alıyor. Amaç tabii Serdar'ın en çok beğeneceği hediyeyi satın alabilmek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:07 Kaynak: Youtube

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