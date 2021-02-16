100'ün üzerinde suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi kovalamacayla yakalandı - Son Dakika
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100'ün üzerinde suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi kovalamacayla yakalandı

100'ün üzerinde suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi kovalamacayla yakalandı

16.02.2021 16:01

OSMANİYE'de 100'ün üzerinde suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi O.D. (25), kısa süreli kovalamacanın ardından çaldığı otomobille yakalandı.

OSMANİYE'de 100'ün üzerinde suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi O.D. (25), kısa süreli kovalamacanın ardından çaldığı otomobille yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kentin farklı noktalarında, hırsızlık suçundan aranması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu sırada, uygulama noktasına yaklaşan ve polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, takibe alındı. Kısa süreli kovalamacayla durdurulan ve çalıntı olduğu belirlenen otomobilin sürücüsünün, hırsızlık suçundan 100'ün üzerinde suç kaydı bulunan ve polisin uzun süredir peşinde olduğu O.D. olduğu belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
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