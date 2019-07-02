Son Dakika Haberleri: 100'üncü yaş gününü huzurevinde kutlayacak
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100'üncü yaş gününü huzurevinde kutlayacak

20 dakika önce

Ankara'da emekli orman yüksek mühendisi Halil Gökoğlu, 100'üncü yaşını 13 yıldır kaldığı huzurevinde kutlayacak.

100'üncü yaş gününü huzurevinde kutlayacak, System.String[]


Ankara'da emekli orman yüksek mühendisi Halil Gökoğlu, 100'üncü yaşını 13 yıldır kaldığı huzurevinde kutlayacak. Eşini kanserden kaybettikten sonra huzurevine yerleşen 2 çocuk babası Halil Gökoğlu, uzun yaşamın sırrının stressiz yaşam olduğunu söyledi.
Halil Gökoğlu, uzun yıllar kamuda orman yüksek mühendisi olarak görev yaptıktan sonra emekli oldu. Gökoğlu, 1995 yılında eşi göğüs kanserinden yaşamını yitirince bir süre iki kız çocuğuyla birlikte yaşadı. Gökoğlu, daha sonra 2006 yılında Balgat 75'inci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleşti. kızlarına yük olmamak ve yaşlı insanlarla beraber ortak vakit geçirmek için huzurevine yerleşmeyi tercih ettiğini söyleyen Gökoğlu, "İki kızım da bekar ve imkanları yerinde, bana mükemmel bir şekilde bakabilecek durumdalar; ama ben burada kalmayı tercih ettim. Şimdi onlar da huzur içerisinde ben de huzur içerisindeyim. Kızlarımla sürekli de görüşürüz, her hafta hep beraber yemeğe gideriz. Ben burada çok rahatım. Toplumda sanki 'huzurevi' deyince bir baskının, emrin, tahakkümün altına gireceğine inanıyorlar. Aslında öyle değil, bazı özel huzurevlerinde bir takım münferit olaylar olabilir; ama bakanlığımız onları dikkatlice inceliyor" diye konuştu.
6 Eylül 2019 tarihinde 100'üncü yaşını huzurevinde kutlamaya hazırlanan Halil Gökoğlu, uzun yaşamın sırrının stressiz yaşam olduğunu söyledi. Gökoğlu, "Ben ihtiras sahibi bir insan değilim. Mesleki hayatımda hep rahat bir insan olarak tanındım. Mutlu olan bir insana ne vaat edip de mutlu edebilirsiniz. Ben hep mutluydum" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:33 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
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