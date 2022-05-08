100'üncü yaşını, torunlarının konseriyle kutladı - Son Dakika
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100'üncü yaşını, torunlarının konseriyle kutladı

08.05.2022 12:51
100'üncü yaşını, torunlarının konseriyle kutladı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Ali Hilmi Balcılar, 100'üncü yaşını çocuklarının hazırladığı sürpriz doğum günü eğlencesi ve şarkıcı torunlarının verdiği konserle kutladı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Ali Hilmi Balcılar, 100'üncü yaşını çocuklarının hazırladığı sürpriz doğum günü eğlencesi ve şarkıcı torunlarının verdiği konserle kutladı.

Kadirli'de yaşayan 12 çocuk ve onlarca torunu olan çiftçi Ali Hilmi Balcılar, sürpriz doğum günü partisiyle 100'üncü yaşını kutladı. Ailesinin köy evinde düzenlediği eğlenceye çocukları, torunları ve diğer akrabaları da katıldı. Çocuklarının fotoğraflarının yer aldığı pastayı kesip, mumları üfleyen 6 Mayıs 1922 doğumlu Balcılar, şarkıcı torunları Bülent Bahadır Balcılar (48) ile Ömür Balcılar'ın (42) verdiği konserle eğlendi.

Babalarına bir çocuk gibi baktıklarını söyleyen diş hekimi Şevket Balcılar (55), doğum gününü güzel bir eğlenceyle kutladıklarını söyledi. Balcılar, "Etkinliğimize köydeki ve şehirdeki akrabalarımız da katıldı. Babam da biz de güzel şarkılarla eğlendik. Babamız için bir asırlık yaşamının bundan sonraki yaş günlerini de kutlamaya devam edeceğiz" dedi. Ali Balcılar'ın ilk torunu Süreyya Kılıç (51) ise "Büyükbabamın bu yaşa gelmesi sağlıklı beslenmesinden kaynaklanıyor. Gayet sağlıklı ve dinç. Allah sağlıklı uzun ömürler versin" diye konuştu.'BABAMIZ BİZİM HAZİNEMİZ'Ali Balcılar'ın öğretmen oğlu Nedim Balcılar (49) da "Gerçekten kalabalık bir aileyiz. Babamın 100'üncü yaşını kutlamak ve bunu hissetmek çok güzel bir duygu. Babamız bizim hazinemiz. Babamız 100 yaşında ama ona bir bebek gibi zevkle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Ali Hilmi Balcılar da etkinlikte duygulanarak gözyaşı döktü. Balcılar, çocukları ve torunlarına teşekkür etti. Eğlencenin sonunda aile üyeleri, Ali Balcılar'ın elini öptü, gökyüzüne 100 havai fişek atıldı.


100'üncü yaşını, torunlarının konseriyle kutladı
100'üncü yaşını, torunlarının konseriyle kutladı
100'üncü yaşını, torunlarının konseriyle kutladı
100'üncü yaşını, torunlarının konseriyle kutladı
100'üncü yaşını, torunlarının konseriyle kutladı
100'üncü yaşını, torunlarının konseriyle kutladı
100'üncü yaşını, torunlarının konseriyle kutladı
100'üncü yaşını, torunlarının konseriyle kutladı
100'üncü yaşını, torunlarının konseriyle kutladı
100'üncü yaşını, torunlarının konseriyle kutladı
100'üncü yaşını, torunlarının konseriyle kutladı
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Kadirli, Çiftçi, Çocuk, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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