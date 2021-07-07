Üye Girişi
100 ÜNLÜ İSİM BU KİTAPTA BULUŞTU - Son Dakika

100 ÜNLÜ İSİM BU KİTAPTA BULUŞTU

07.07.2021 23:08
100 ÜNLÜ İSİM BU KİTAPTA BULUŞTU, System.String[]

100 ÜNLÜ İSİM BU KİTAPTA BULUŞTU Gazeteci-Yazar Aydın Maradit tarafından derlenen '100 Ünlü Düzceli' kitabının lansmanı yapıldı.

100 ÜNLÜ İSİM BU KİTAPTA BULUŞTU Gazeteci-Yazar Aydın Maradit tarafından derlenen '100 Ünlü Düzceli' kitabının lansmanı yapıldı. Geniş katılımla gerçekleşen lansman programına kitapta yer alan bir çok önemli isim ve yakınları katıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ev sahipliğinde Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde gerçekleştirilen lansmana, spordan sanata, ticaretten siyasete birçok branşta Düzce'ye hizmet vermiş ünlü isim ve yakınları katılım sağladı.

MARADİT'TEN BAŞKAN ÖZLÜ'YE DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Verilen kokteylin ardından Celil Yağız Konferans Salonunda gerçekleşen lansmanın açılış konuşmasını kitabın yazarı Aydın Maradit yaptı. Maradit, 10 yıl önce Düzce Postası Gazetesinde başlatılan ünlü Düzceliler çalışmasını, bugün itibariyle bir kültür yayını olarak kitaplaştırdıklarını söyleyerek, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye kitabın basılmasındaki katkı ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.

ÖZLÜ; "GELECEK NESİLLERİMİZE, GENÇLERİMİZE AKTARMAK İSTEDİK"

Kitapta adı geçen 100 ünlü Düzceli'ye yönelik slayt gösterisi gerçekleştirilmesinin ardından konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Uzaktan-yakından gelen tüm dostlarımız bugün burada bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan 10 yıl önce Aydın Bey'in gazete üzerinden başlatmış olduğu çalışmanın karşılığını bugün hep birlikte görüyoruz. Düzce için emek vermiş, büyümesinde ve gelişme katkıda bulunmuş büyüklerimiz bugün bu kitabın içerisinde. Bunu gelecek nesillerimize, gençlerimize aktarmak istedik. Geçmişin Düzce'sini bilsinler istedik" dedi.

"HEP BİRLİKTE GÜZELLEŞTİRECEĞİZ"

Belediye olarak yaptıkları çalışmalardan da kısaca bahseden Başkan Özlü, Millet Bahçesi, Kent Estetiği Projesi ve Cedidiye Meydan Projelerine yönelik son duruma yönelik katılımcıları bilgilendirerek, "Düzce çok güzel bir yer. Bunu Türkiye'de gezmediği yer kalmamış Dünya'da da aynı şekilde birkaç yer dışında dolaşmış biri olarak söylüyorum. Belediye olarak biz de daha güzel olması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizi hep birlikte güzelleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Özlü, konuşmasının ardından sırasıyla Düzceli ünlü iş insanı Hamit Şerifoğlu, Muhasebeci Ahmet Güney, Milli Basketbolcu Engin Bayev, Türkiye'nin ilk iftar duasının yazan Doç. Dr. Faruk Ermemiş ve Düzce Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu'na yayınlanan '100 Ünlü Düzceli' kitabını hediye etti.

Lansman, kitabın katılımcılara dağıtımı ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

100 ÜNLÜ İSİM BU KİTAPTA BULUŞTU

Faruk Özlü, Türkiye, Düzce, Aydın, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 100 ÜNLÜ İSİM BU KİTAPTA BULUŞTU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı 01:02 EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi 23:48 Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı 23:13 Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz 22:07 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz Akbank 21:41 Akbank "teknik sorunu" kısmen çözdü! ATM'leri yeniden hizmet vermeye başladı Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı 20:53 Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı 19:00 Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: 16:29 Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Koronavirüs geçirenlere 2. doz hakkı verildi, randevular açıldı Koronavirüs geçirenlere 2. doz hakkı verildi, randevular açıldı         
01:04
EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde Danimarka'yı eleyen İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde Danimarka'yı eleyen İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu         
00:34
Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı         
23:27
Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi "gürültü" çıktı         
23:02
Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu         
22:06
16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü         
21:37
Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, "Artık biraz da böyle" diyerek son halini paylaştı         
20:18
Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü         
18:58
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti         
14:28
Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım         
14:27
Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü         
13:08
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 06:05:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 100 ÜNLÜ İSİM BU KİTAPTA BULUŞTU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement