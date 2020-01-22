100 Yaş Evi'nde nesiller buluşması - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 100 Yaş Evi'nde nesiller buluşması - Son Dakika

100 Yaş Evi'nde nesiller buluşması

6 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla oluşturularak 2018 yılının Nisan ayında faaliyete başlayan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde kültür sanat aktiviteleri hız kesmiyor.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla oluşturularak 2018 yılının Nisan ayında faaliyete başlayan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde kültür sanat aktiviteleri hız kesmiyor. Bu kapsamda okulların sömestr tatiline girmesi ile birlikte 100 Yaş Evi'nde Dede-Nine- Torun Sanat Atölyesi çalışmaları başladı.


Çocukların büyükanne ve büyükbabaları ile birlikte sömestr tatilini verimli bir şekilde geçirmeleri, eğlenirken öğrenmeleri amacıyla başlatılan atölye çalışmalarında seramik atölyesi, resim atölyesi, heykel atölyesi, hikaye atölyesi ve çocuk sineması gibi etkinlikler yer alıyor.


Büyükşehir Belediyesi resim öğretmenleri tarafından yürütülen Dede-Nine-Torun sanat atölyesi çalışmalarında çocukların çizim ve boyamalar ile günlük yaşantısındaki duygularını ve enerjisini kağıda dökerek rahatlamaları ve kendilerini geliştirebilmeleri sağlanıyor. Ayrıca atölye çalışmaları ile çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal anlamda gelişmesi sağlanarak, çocukların hem sosyal ortamda hem de okul hayatlarında başarılı olmalarına ortam hazırlanıyor. - MUĞLA

Torun, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:04 Kaynak: İHA
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