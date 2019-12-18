100 yaş evi sakinlerinden sokak hayvanları için örnek davranış - Son Dakika
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100 yaş evi sakinlerinden sokak hayvanları için örnek davranış

6 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla oluşturularak 2018 yılının Nisan ayında faaliyete başlayan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde üyeler tarafından sokak hayvanlarına yönelik olarak...

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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla oluşturularak 2018 yılının Nisan ayında faaliyete başlayan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde üyeler tarafından sokak hayvanlarına yönelik olarak mama kapları yapıldı.


İlk etapta 100 Yaş Evi üyeleri ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencileri tarafından 35 adet hazırlanan mama kapları renklendirme işleminin ardından belirlenen noktalara yerleştirildi.


Sokak hayvanları 24 saat boyunca mama bulabilecek


Sokak hayvanlarına yönelik duyarlılık göstererek atık su borularından oluşturdukları mama kapları ile hayvanların beslenmesine katkıda bulunan 100 Yaş Evi üyeleri, mama kaplarını kentte bazı caddelerin belirli alanlarına monte ederek sokak hayvanlarının karnını doyuruyor. Yaygınlaştırılması hedeflenen uygulamayla sokak hayvanları kış aylarının zor şartlarında 24 saat boyunca mama bulabilecek.


Demirtaş "Sokak hayvanlarının kış aylarında daha çok yemeğe ihtiyaçları oluyor"


100 Yaş Evi üyesi Mehmet Demirtaş, sokak hayvanlarının özellikle kış aylarında zor yaşam koşullarından geçtiğini ifade etti. Demirtaş, "Sokak hayvanları kış aylarından daha çok yemeğe ihtiyaç duyuyorlar ve bu ihtiyaçlarını karşılayacak kadar yiyecek bulamıyorlar. Bu nedenle Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri olarak sokak hayvanlarımız için ortaya güzel bir proje çıkardık. Basit bir şekilde eski su borularından kalıcı mama kabı yaparak belirlenen noktalara yerleştirdik. Bu şekilde sokak hayvanlarının 24 saat mama sıkıntısı yaşamamalarını sağlıyoruz" dedi.


Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri ile birlikte sokak hayvanları için güzel bir proje ortaya çıkardıklarını ifade eden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisi ve aynı zamanda Bölgesel Analiz Topluluğu Başkanı Hatice Nur Yıldırım, şunları ifade etti: "Muğla Türkiye'nin en fazla yağış alan ikinci ili konumunda bulunuyor. Bu nedenle kış aylarında kapımıza koyduğumuz mamalar ıslanıyor. Biz de bu durumdan dolayı Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri ile birlikte sokak hayvanlarına yönelik farkındalık oluşturmak için böyle bir projeye imza attık. Atıl durumdaki borulardan yaptığımız mama kaplarını belirlenen alanlara yerleştiriyoruz. Yaptığımız bu mama kaplarına vatandaşlarımızın da mama koyması gerekmektedir. Sokak hayvanları konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmeliyiz" - MUĞLA

Muğla, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:57 Kaynak: İHA
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