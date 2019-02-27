Son Dakika Haberleri: 100 Yaş Evi Üyeleri Yabancı Dil Öğreniyor

100 Yaş Evi Üyeleri Yabancı Dil Öğreniyor

1 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamınısağlamak amacıyla oluşturulan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri, yabancı dil konuşma kulüpleri ile İngilizce, Fransızca ve Rusça öğreniyor.

100 Yaş Evi Üyeleri Yabancı Dil Öğreniyor, System.String[]
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını

sağlamak amacıyla oluşturulan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri, yabancı dil konuşma kulüpleri ile İngilizce, Fransızca ve Rusça öğreniyor.

Her hafta farklı etkinliklerle üyelerin sosyal faaliyetlere daha fazla katılmalarının sağlandığı 100 Yaş Evi'nde, bu hafta yabancı dil konuşma kulüpleri kapsamında İngilizce, Fransızca ve Rusça dil eğitimleri verildi. Gelişimin temeli öğrenmekten geçer düşüncesinden hareketle 100 yaş Evi üyelerine yönelik oluşturulan yabancı dil öğrenme kulübünde, ilk etapta İngilizce, Fransızca ve Rusça dillerine basit kelimelerle cümle kurma eğitimleri verildi. Daha sonra Erasmus programı kapsamında Türkiye'ye gelerek Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) eğitim gören ( Nijerya, Afrika ülkeleri- Tanzanya, Kenya, Gine, Somali, Senegal, Çad, Sudan, Mali, Gana, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Litvanya, Macaristan, Romanya uyruklu) öğrencilerin de katılım sağladığı yabancı dil eğitimlerinde, gönüllü öğrenciler üyelere günlük konuşma üzerine pratik yabancı dil dersleri anlattı.

Yabancı dil konuşma kulüplerinin kişisel gelişime çok fazla katkı sağladığını belirten Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri, bu tür etkinlikler nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür etti. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:12 Kaynak: İHA

Muğla, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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