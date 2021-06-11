100 yaş evleri tekrar faaliyete başlıyor - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmaları amacıyla Fethiye ve Menteşe ilçelerinde oluşturduğu 100 Yaş Evleri, Covid-19 tedbirleri alınarak 14 Haziran Pazartesi günü tekrar faaliyete başlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe ve Fethiye ilçelerinde bulunan ve Koronavirüs algını nedeniyle geçici olarak kapatılan 100 Yaş Evleri, gerekli tedbirler alınarak tekrar faaliyete başlıyor.

60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarının sağlandığı 100 Yaş Evleri, 14 Haziran Pazartesi günü üyelerine kapılarını tekrar açıyor.

Pandemi tedbirleri kapsamında açılacak olan 100 Yaş evlerinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlenirken, girişte HES kodu sorgulanarak ateş ölçümü düzenli yapılacak. - MUĞLA