100 yaşına giren annelere sürpriz kutlama - Son Dakika

MALATYA'da, merkez ilçe Yeşilyurt Kaymakamlığı'nca tespit edilen 100 yaşına giren 42 kadının evlerine gidilerek hem doğum günleri, hem de Anneler Günü kutlandı.

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine götüren Yeşilyurt Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, zaman zaman da özel anların yaşanmasına aracılık ediyor. Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ve beraberindeki Yeşilyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sevgi Şahin belirlenen 100 yaşına girenlerin yaşadığı 42 eve gitti. Kapıyı açanlar kaymakamı görünce şaşırdı. Kaymakam Gülenç, evdekilere hem doğum günlerini, hem de Anneler Günü'nü kutlamak için ziyaret ettiğini söyledi. 100 yaşına girenlere çeşitli hediyeler verildi. Evde bulunanlar ise kaymakama teşekkür etti.