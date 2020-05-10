100 yaşına giren Dudu nineye Anneler Günü'nde doğum günü sürprizi - Son Dakika

Isparta'da Vefa Sosyal Destek ekipleri, Anneler Günü'nde 100 yaşına giren Dudu Sezgin'i ziyaret ederek, doğum günü sürprizi yaptı.



İçinde bulunduğumuz koronavirüs tedbirleri kapsamasında İçişleri Bakanlığı koordinesinde Türkiye genelinde 100 yaşı ve üzerinde bulunan 5529 kişiden, Isparta'da ikamet eden 17 annemiz ile birlikte Şehit Annelerimiz Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından yaşadıkları evlerde ziyaret edildi. Sakarya ilinde oluşturulan Cennet Anneleri Hatıra Ormanına adlarına dikilen fidanların sertifikaları takdim edilerek, Annelere günün anısına gül ile birlikte bazı küçük hediyeler verildi.



Dudu nine pastasını vefa sosyal destek ekipleriyle kesti



Anneler Günü olan 10 Mayıs'ta 100 yaşına giren Dudu Sezgin, Cumhuriyetin tüm evrelerine, Dünya üzerindeki son yüzyıldaki savaşlara ve birçok olaya şahitlik etmiş adeta asırlık bir çınar. 100 yaşındaki Dudu nine ilerlemiş yaşına rağmen üretimden geri kalmıyor, evde elinde örgüsü ile hala kendisine, evlatlarına ve torunlarına kazak ve yelekler örüyor. Vefa Sosyal Destek ekipleri 100 yaşında olan ve bu gün doğum günü olan Dudu Sezgin nineyi evinde ziyaret ederek yüzüncü yaş günü pastasını beraber kestiler.



Vefa Sosyal Destek ekiplerinin ziyaret ettikleri ve anneler gününü kutladıkları bir diğer anne ise 1918 doğumlu Emine Duran oldu. İl genelindeki özellikle şehit anneleri ve yaşı ilerlemiş annelerde gün içinde Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından ziyaret edildi. - ISPARTA