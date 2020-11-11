100 yaşına giren emekli başkomisere doğum günü sürprizi - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü, 1978'de teşkilattan başkomiser olarak emekli olan Halil Dervişoğlu'nun 100'üncü yaş gününü kutladı.

Polis teşkilatından bir heyet 100 yaşına giren Dervişoğlu'na ellerinde pasta ve çiçeklerle sürpriz doğum günü ziyareti gerçekleştirdi.

Dervişoğlu'nun doğum gününü kutlayan polisler kendisine görev yaptığı döneme ait çerçevelettirilmiş resmi üniformalı fotoğrafını hediye etti.

Duygu dolu anların yaşandığı doğum gününde asırlık çınar Dervişoğlu, üzerinde polis üniformalı resminin bulunduğu pastadaki mumları söndürdü.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, polis teşkilatının ahde vefasını Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

Aktaş, "Yıllarca milletimizin huzuru ve güvenliği için çalışarak 1978 yılında emekli olan Başkomiserimiz Halil Dervişoğlu'nun 100'üncü yaş gününü kutladık. Allah sağlıklı ve uzun ömürler versin." ifadelerini kullandı.