100 yaşındaki Çinli hasta koronavirüsü yendi

Çin'de ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde 3 bin 800'den fazla kişinin ölümüne neden olan corona virüsünü yenen en yaşlı insan, 100 yaşındaki bir Çinli oldu.
Alzheimer, hipertansiyon ve kalp problemlerinin de olduğu açıklanan hastanın tedavisinde anti-viral ilaçlar, plazma transfüzyonları ve geleneksel Çin tıbbı kullanıldığı belirtildi.
Yaşlı adamla beraber 80 hastanın daha iyileşerek, taburcu edildiği bildirildi.
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