100 yaşındaki Çinli korona virüsünü yendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 100 yaşındaki Çinli korona virüsünü yendi - Son Dakika

100 yaşındaki Çinli korona virüsünü yendi

25 dakika önce

Wuhan'da 100 yaşında bir Çinli, korona virüsünü yenen en yaşlı insan olarak kayıtlara geçti.

100 yaşındaki Çinli korona virüsünü yendi, System.String[]

Wuhan'da 100 yaşında bir Çinli, korona virüsünü yenen en yaşlı insan olarak kayıtlara geçti.


Çin'de ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde 3 bin 800'den fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüsünü yenen en yaşlı insan, 100 yaşındaki bir Çinli oldu. Virüs teşhisi konulmasıyla beraber 24 Şubat'ta Wuhan'da bir hastaneye kaldırılan 100 yaşındaki adam, iyileşmesinin ardından taburcu edildi.


Yaşlı adamın, alzheimer, hipertansiyon ve kalp problemlerinin de olduğu açıklanırken, tedavisinde anti-viral ilaçlar, plazma transfüzyonları ve geleneksel Çin tıbbı kullanıldığı belirtildi. Yaşlı adamla beraber 80 hastanın daha iyileşerek, taburcu edildiği bildirildi. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 366'ya yükseldi
Suudi Arabistan Kralı Selman, öldüğü iddialarının ardından ilk defa görüntülendi İran'da koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içen 7 kişi öldü Avrupa'da koronavirüs kabusu büyüyor! İtalya ve Fransa'da ölü sayısı yükseldi

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 23:58:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 100 yaşındaki Çinli korona virüsünü yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]