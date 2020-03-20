100. Yıl Gençlik Merkezi'nin tüm spor tesisleri yenileniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 100. Yıl Gençlik Merkezi'nin tüm spor tesisleri yenileniyor - Son Dakika

100. Yıl Gençlik Merkezi'nin tüm spor tesisleri yenileniyor

6 saat önce

Süleymanpaşa Belediyesi, 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezi'ndeki uzun yıllardır kullanılan ve bakımsızlıktan dolayı tehlike oluşturmaya başlaya futbol, basketbol, voleybol sahaları ve tenis kortunu sökerek yenileme çalışmalarına başladı.

100. Yıl Gençlik Merkezi'nin tüm spor tesisleri yenileniyor, System.String[]

Süleymanpaşa Belediyesi, 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezi'ndeki uzun yıllardır kullanılan ve bakımsızlıktan dolayı tehlike oluşturmaya başlaya futbol, basketbol, voleybol sahaları ve tenis kortunu sökerek yenileme çalışmalarına başladı.


Mevcut tenis kortunun yenilenmesi ile başlayan çalışmalarda kort hem yaz hem de kış şartlarında kullanılabilecek şekilde hazırlanarak hizmete sunulacak. Futbol sahasında da yeniliğe gidecek olan Süleymanpaşa Belediyesi, mevcut ölçüleri büyüterek zemin betonu, halısı ve tel örgülerini yenileyerek çevresini aydınlatmalarla donatacak. Araç ve yaya trafiğini de rahatlatacak düzenleme kapsamında Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 100. Yıl Gençlik Merkezi adeta yepyeni bir görünüme kavuşacak.


"Şehrimize hayırlı olsun"


Çalışmaları yerinde takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çalışmaların büyük bir hızla sürdüğünü ve kısa bir süre içinde gençlere yepyeni imkanlar sunacaklarının müjdesini verdi. Başkan Yüksel, "Uzun yıllardır bakımı yapılmamış ve gençlerimiz için artık tehlike arz etmeye başlayan spor sahalarında yenileme çalışması başlattık. Çalışmalarız hızla devam ediyor. Gerçekleştirdiğimiz çeşitli program ve projelerle sporu özendirdiğimiz gençlerimize yepyeni imkanlar sunmaya hazırlanıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, basketbol, Futbol, Tenis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:35 Kaynak: İHA

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