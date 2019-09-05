Son Dakika Haberleri: 100. yıl heyecanı, kongre binasının duvarlarında sergilendi
Son Dakika Genel Haber

100. yıl heyecanı, kongre binasının duvarlarında sergilendi

1 saat önce

100. yıl heyecanı, kongre binasının duvarlarında sergilendiSİVAS - Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Sivas Kongresi'nin düzenlendiği binanın cephesinde gerçekleştirilen lazerli animasyon gösterisi ilginç görüntüler oluşturdu.

100. yıl heyecanı, kongre binasının duvarlarında sergilendi

SİVAS - Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Sivas Kongresi'nin düzenlendiği binanın cephesinde gerçekleştirilen lazerli animasyon gösterisi ilginç görüntüler oluşturdu.

Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Kongre Müzesi'nin dış cephesinde lazer animasyonlu video mapping gösterisi gerçekleştirildi. Binanın dış yüzeyini kaplayan görsellerle Sivas Kongresi anlatılırken birbirinden güzel animasyonlar ile izleyenler hayran kaldı. Gösteriyi keyifle izleyen binlerce kişi bu anları cep telefonları ile kaydetmek isteyince ortaya planlanmayan ilginç bir görsel daha çıktı. Işık saçan yüzlerce cep telefonu ekranı animasyona ayrı bir renk kaldı.

Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'de öfkeli minibüsçünün kamyonete saldırısı kamerada
Çocuğuna içki içirilen baba: Kızımın onlarla kalmasını istemiyorum Kılıçdaroğlu'ndan Tank Palet Fabrikası açıklaması: 50 milyon doları buldum Yatakta çıplakken "Gözlerini kapat" dediği karısına kabusu yaşattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 23:50:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 100. yıl heyecanı, kongre binasının duvarlarında sergilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]