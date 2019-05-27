100. Yıl İlkokulu öğrencilerinden tiyatro gösterisi
5 saat önce
Gaziantep'te 100. Yıl İlkokulu 4-H sınıfı öğrencileri, tiyatro gösterisi sundu.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:16 Kaynak: AA
'te 100. Yıl İlkokulu 4-H sınıfı öğrencileri, tiyatro gösterisi sundu.
Sınıf öğretmenleri Sevan Ciniviz yönetiminde tiyatro için hazırlanan öğrenciler, "Kahkaha Sınıfı" adlı oyunu okulun toplantı salonunda canlandırdı.
Veliler, öğretmenler ve okul idaresinin izlediği oyunda öğrenciler, seyircilerden büyük alkış aldı.
Daha sonra bu yıl mezun olacak olan öğrencilerin 4 yılda yaptığı etkinliklerden oluşan görüntüler, slayt eşliğinde izlendi.
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