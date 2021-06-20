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100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni Bakan Karaismailoğlu'nun Teşrifleriyle Gerçekleşti - Son Dakika

100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni Bakan Karaismailoğlu'nun Teşrifleriyle Gerçekleşti

20.06.2021 12:08
100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni Bakan Karaismailoğlu'nun Teşrifleriyle Gerçekleşti, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu, Burdur programı kapsamında 4. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödülü programına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu, Burdur programı kapsamında 4. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödülü programına katıldı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Lavanta Tepesi Hotel'de düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. MAKÜ'nün tanıtım filmi ile devam eden programda "İstiklal Marşının Kabulünün 100. Yılında Mehmet Akif Şiirleri Nağmelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında hazırlanan müzikler Burdur MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Zeki Nacakcı'nın sunum eşliğinde gösterildi. Programın devamında MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Sayın Adem Korkmaz, Burdun Valisi Sayın Ali Arslantaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu, konuşma yaptılar. Konuşmalar sonrası ödül törenine geçildi. 4. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödülü kapsamında, Akif Araştırma Beratı, Akif Metin-Belge Neşri Takdir Beratı, Teşekkür Beratı ve Teşekkür Belgeleri sahiplerine takdim edildi. Program İstiklal Marşımızın Kabulünün 100. Yıl anısına aile fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Bakan Karaismailoğlu törende yaptığı konuşmada; "Kabulünün 100. yıl dönümü münasebetiyle, 2021 yılının 'İstiklal Marşı Yılı' olarak ilan edilmesi vesilesiyle gerçekleştirilen bu özel ödül töreninde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Hamdullah Suphi Bey tarafından mecliste okunup ayakta dinlendikten sonra 12 Mart 1921 Cumartesi günü saat 17. 45'te ulusal marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı'mızın yazarı, en büyük milli değerlerimizden olan Mehmet Akif Ersoy'u anmak için bir aradayız. Mehmet Akif Ersoy'a pek çok güzel sıfat atfedilir. Kanımca onu en iyi tanımlayan, yine kendisinin bir şiirinden süzülen şu sözlerdir:

O, zulmü alkışlamayan, zalimi sevmeyen, mazlumun yanında olan milli şairimizdir. Akif, "Biri ecdadıma saldırdı mı; boğarım" diyecek kadar celalli, doğduğundan beri istiklal aşığı bir büyük insandı.

Kanayan bir yara görünce, bir yüreğin nasıl parçalandığını onda gördük. Hakkı kaldırmak için gerektiğinde çiğnenmeyi, kamçı yemeği bize O anlattı.

Kendisine verilen yüksek rütbeli görevleri, halkının hizmeti için elinin tersi ile itebilen nadir bir şahsiyeti o…

İstiklal Marşı yarışmasına 'maddi karşılık' verileceği için katılmayan,

Milli olduğu kadar, Kur'an Meali yazacak kadar dini bir şahsiyetti o…

Kur'an'dan beslenen fikir insanları öyle kolay yetişmiyor.

Ülkenin kurtuluşu için canla başla çalışan Milli Şairimizin, ikinci meclisten sonra kurulan hükümetler tarafından takip ve kovuşturmaya tabi tutulmuş olması hala içimizi burkuyor.

Mısır'da yaşamak zorunda kaldığı 11 yıl boyunca ülkeyi yönetenlere aleyhte tek bir söz etmemesi, ancak ve ancak onun vatan ve milletine olan derin bağlılığı ile ifade edilebilir.

Doğu ile Batı'yı maneviyat potasında birleştiren, Asım'ın nesilleri için kendini heder eden bu büyük insana hayran kalmadan edemiyor, onu anlatmak için kelimeler bulamıyorum.

Burdur, Mehmet Akif Ersoy Üniversitemizin bu kadirşinas girişimi, Milli Şairimize olan sevgimizin bir göstergesidir.

100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere, siz değerli katılımcılara ve öğrenci kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Ödül alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetlerimiz döneminde, milli şairimize olan vefa borcumuzu ödemek için gayret ederken, adının ve hatırasının yaşatılması için var gücümüzle çabalıyoruz.

Ersoy'un adının bir üniversite ile yaşatılması bile bunun en güzel örneğidir.

Biz, yokluk içinde zenginliği, dar zamanda ümitvar olmayı, hüzün ve hazan zamanında bile kin gütmemeyi ondan öğrendik.

Kuşkusuz daha öğrenecek çok şeyimiz var.

Milletimizi en iyi anlatan İstiklal Marşımızdan bir mısra ile sizlere veda edeceğim.

"Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal;

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet,

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal! "

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha hayırla yad ediyor, adının yaşatılmasındaki gayretlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu, Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Milletvekilleri Sayın Bayram Özçelik, Sayın Mehmet Göker Sayın Yasin Uğur, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Adem Korkmaz, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, İlçe Belediye Başkanları, kurum müdürleri, siyasi barti ve sivil toplum kuruluşu başkanları, akademisyenler ve ödül alan misafirler katıldı.

Adil Karaismailoğlu, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Burdur, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni Bakan Karaismailoğlu'nun Teşrifleriyle Gerçekleşti - Son Dakika


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