100. YIL MARŞI BESTELEYİP ÇOCUKLARA ARMAĞAN ETTİLER - Son Dakika
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100. YIL MARŞI BESTELEYİP ÇOCUKLARA ARMAĞAN ETTİLER

13 dakika önce

KEMAN virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın ile opera sanatçısı Burak Bilgili, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100.yılı için 'Yüzyılın Çocukları' isimli bir marş besteledi.

100. YIL MARŞI BESTELEYİP ÇOCUKLARA ARMAĞAN ETTİLER, System.String[]

KEMAN virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın ile opera sanatçısı Burak Bilgili, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100.yılı için 'Yüzyılın Çocukları' isimli bir marş besteledi. Marş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ithafen çocuklara armağan edildi.

Marş için hazırlanan videonun orkestrasyonu Orçun Orçunsel tarafından yapılırken, Cihat Aşkın, Burak Bilgili, Mehru Ensari ve koro şefi Atilla Çağdaş Değer'in öncülüğünde çalıştırılan Yüzyılın Çocukları Korosu ve Mesut Çaşka tarafından çalıştırılan CAKA Filarmoni Orkestrası, marşı seslendirdi. Koronavirüs salgınından dolayı evlerde çekilen marş görüntülerinin kaydı, sesi, miksi ve mastering işlemleri Rıfat Beltekin tarafından yapıldı. Videoda marşı söyleyen orkestrada ise Arda Gürbüz, Azra Berrak Güzel, Beste Coşkun, Beyza Tur, Çağatay Yurt, Derya Defne Kaymak, Duru Eneyli, Elif Zülal Akınlar, Elif Sönmezyurt, Ezgi Nadime Kuyucu, Kıvanç Türkoğlu, Nazlıcan Bekir, Nefes Karahanoğulları, Ozan Ali Bilgili, Şeyda Güler, Tunya Aysel Şahin, Bengi Işık, Defne Anita Tura, Elif Eroğlu, Eylül Mollaoğlu, Eylül Takunyacı, İdil Olgar, Korcan Kurt, Nehir Kıran, Umutcan Topçu, Yağmur Tuna ve Zeynep Yiğitoğlu isimli çocuklar yer aldı.

BU MARŞI YAZARKEN İÇİMİZDEKİ DUYGULAR TARİFSİZDİ.

Keman virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın şunları söyledi 23 Nisan 2020 TBMM'nin kuruluşunun 100.yıl dönümü, bu vesileyle çok değerli opera sanatçısı Burak Bilgili ile beraber 'biz neler yapabiliriz' diye düşündük ve bir marş besteledik. Sözlerini ve bestesini kendimiz yaptık. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında bu marş çalınsın söylensin, bütün çocuklarımız bu marşı öğrensinler söylesinler diye biz bunu bir video haline getirdik. Çocuklarımızla birlikte yaklaşık 3 - 4 haftadır çalışmalar içerisindeydik. Bu marşı yazarken içimizdeki duygular tarifsizdi. 100.yıl dönümü için zannetmiyorum daha önce hiç kimse bir marş yazmadı. '100. Yıl' anlamında bu marşı biz bestelemek istedim Burak'la beraber. Bir gece ansızın bir fikir geldi bize otururken birlikte ve melodilerine başladık. Ben bir şeyler söyledim, Burak bir şeyler söyledi. Sonra Burak sözlerini yazdı. Ben ona bazı şeyler ilave ettim. Hem müziğini hem sözlerini ortaklaşa yazdığımız bir marş oldu. Duygularımız çok derindi, ülkemizi, insanlarımızı, çocuklarımızı sevmek bu duygularımızın başında geliyordu. Memleketimizi sevdiğimiz için bestelediğimiz bu eseri bütün çocuklarımıza hatta dünya çocuklarına armağan ediyoruz. Çocuklarımız bu marşı çok severek öğrendi ve çalıştılar. Biz bu marşı Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Ankara, İstanbul, İzmir ve Türkiye'mizin bütün şehirlerinde söylemek isterdik ama bildiğimiz gibi COVİD - 19 sebebiyle bu isteğimizi gerçekleştiremiyoruz. Biz de bu anlamda evlerimize kapandık ama bu demek değildir ki biz boş duracağız. Çalışmalarımızı evden gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız bu birlikteliğe katıldı. Orkestrayı da aynı şekilde oluşturduk. Benim kurduğum 'Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları Filarmoni Orkestrası'nın üyeleri, koromuzda 'Yüzyılın Çocukları' adını verdiğimiz gönüllüler korosu.

100.YILIN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU, BİR MARŞ ORTAYA KONULMASI GEREKTİĞİNİ KONUŞMUŞTUK

Opera sanatçısı Burak Bilgili ise şöyle konuştu Bu marşı Sayın Cihat Aşkın hocamızla birlikte 2 ay önce sohbet sırasında böyle bir marş yapılması gerektiğini, 100.yılın çok önemli olduğunu, bir marş ortaya konulması gerektiğini konuşmuştuk. Bu marşı biz besteledik, bestesi Cihat Aşkın hocamıza ait, sözleri bana ait, düzenlemesi Orçun Orçunsel'e, koroyu Sayın Atilla hocamız yönetti aynı zamanda ben de yardımcı oldum. Orkestrayı da CAKA Filarmoni Orkestrası çocuklarımız çaldı. Tabii ki pandemi durumundan dolayı bu marşı farklı ortamlarda kayıt edip bir bütün haline getirdik. Çok zorlu oldu ama sonucunu izleyince siz de beğenince bizim için en önemli olan şey bu. Umarım 100.yılı çok daha güzel kutlarız bu marş devam eder, yüzyıllara katlanır, yüzyıllara devam eder ve çocuklarımız 'a bu 100.yılı biz bu marşla anmıştık' diye hatırlarlar.

23 Nisan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 09:46 Kaynak: DHA

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