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100. Yıl Marşı'nı millet yazacak - Son Dakika

100. Yıl Marşı'nı millet yazacak

02.07.2021 09:51

100. Yıl Marşı'nı millet yazacak Çekmeköy Belediyesi'nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlediği, toplam ödülü 400 Bin Türk Lirası olan "100. Yıl Marşı Yarışması" başladı.

100. Yıl Marşı'nı millet yazacak

İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi'nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlediği, toplam ödülü 400 Bin Türk Lirası olan "100. Yıl Marşı Yarışması" başladı.

Ulusal ve uluslararası alanda yaptığı başarılı organizasyonlar ile adından söz ettiren Çekmeköy Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda "100. Yıl Marşı Yarışması" başlattı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliğinde Küçüksu Kasrı'nda gerçekleşen tanıtım toplantısına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, iş adamları, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Programda selamlama konuşması yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz "Hepinize hoş geldiniz diyorum ve bu güzel vesileyle aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti belirterek başlamak istiyorum. Cumhuriyetimizin ilanına giden süreci hepimiz çok yakından biliyoruz. Gün gün, ay ay, yıl yıl, neler oldu. Balkan Savaşlarından,1. Dünya Savaşı'na devam eden süreç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun'a çıkışı, Amasya, Erzurum, Sivas, Büyük Millet Meclisimizin açılışı, Kurtuluş Savaşı ve en nihayetinde Cumhuriyetin ilanı. Zor ve meşakatli bir ölüm kalım süreci. Biz hem şanlı imparatorluk tarihimizi hem de Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden tüm tarihi gerçekleri ve olayları gelecek nesillere detaylarıyla doğru şekilde anlatmakla yükümlüyüz." dedi.

Organizasyona ev sahipliği yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Üstlendiğimiz bu yükün ehemmiyetinin farkındayız. Bu sebeple titizlikle çalışarak son derece hassas çalışmalar yaptık. Yaklaşık bir buçuk yıl sürecek yarışmamızı en doğru seçimleri yapabilmek adına şiir ve beste olmak üzere iki kısma ayırdık. Müzik, tarih, edebiyat alanında önde gelen isimlere seçici kurulumuzda yer verdik. Yarışmamızın ilk basamağı olan şiir kısmında kazananları 2021 yılının sonunda açıklayacağız. Ardından bu şiirler üzerinden devam edecek beste yarışmamız başlamış olacak ve nihayetinde 2022 yılının Eylül ayında kazanan marşımızı düzenleyeceğimiz bir törenle açıklayacağız. İnanıyorum ki milletimizin tarihinden esinlenerek yazdıkları marşlar yüzyıllar boyunca dillerden hiç düşmeyecek; coşku, gurur ve sevinçle her zaman söylenecek. Bugün bu alanda bizleri yalnız bırakmayıp heyecanımıza ortak olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cennet vatanı bizlere yurt kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Marşı'mızı meydanlarda omuz omuza söyleyeceğimiz inancıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.

Başkan Poyraz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a konuşmasının ardından hediye takdiminde bulundu.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz: "100. Yıl Marşımızı hep beraber söyleyeceğiz"

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 100. Yıl Marşı Yarışması hakkında basına açıklamalarda bulunurken, "Çekmeköy Belediyesi olarak daha önce de birçok uluslararası projelere imza attık. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yaptığımız projeler var. Cumhuriyetimizin 100. yılına ait bir marş çalışması yapmaya karar verdik. Bu iş gerçekten bizi çok heyecanlandıran, çok önemsediğimiz bir proje. Bir seçici kurulumuz var inşallah bugün başlangıcını veriyoruz. Seçici kurulumuzun seçtiği marşlardan 2022 yılının Eylül ayında 1.'yi açıklayarak gelecek nesillere dedelerimizden, babalarımızdan bize kalmış olan bu güzellikleri biz de evlatlarımıza, torunlarımıza bir güzellik olarak bırakalım istedik. Bunun için böyle bir çalışma yapıp bu akşam bunun lansmanını yapıyoruz. Buraya herkes katılabilir. Çünkü hangi marşın beğenileceğini, jürilerimiz ve milletimiz karar verecek. ve sonrasında da inşallah meydanlarda, bütün her yerde buradan çıkacak olan 100. Yıl Marşımızı hep beraber söyleyeceğiz." diye konuştu.

Özdemir Erdoğan: "100. Yılımıza yakışan güzel bir eser bulacağımızı ümit ediyorum"

Türk müziğinin önde gelen isimlerinden ve 100. Yıl Marşı Yarışması seçici kurulundan Özdemir Erdoğan, ""İnşallah hepimizi duygulandıran, hepimize hitap edecek güzel bir eser buluruz. Bütün yarışmacılara bu şekilde iyi çalışmalarını ve milletimizin ruhuna hitap edecek güzel bir eser çıkarmalarını temenni ediyorum. 100. yılımıza yakışan güzel bir eser bulacağımızı ümit ediyorum." diye konuştu.

Sinan Akçıl: "Kalplerinden geçen duyguları hemen kağıda dökerek bize yollasınlar"

Ünlü pop müzik sanatçısı Sinan Akçıl yarışmacılara kalplerinden geçeni yazmalarını tavsiye ederek, "Ben Türk milletine çok güveniyorum. Biz zaten hep böyle milli duyguları yüksek bir halkız. O yüzden çok güzel şeyler çıkacak. 100 eser kalacak finale. ve o 100 eser çok değerli olacak. Kalplerinden geçen duyguları hemen kağıda döksünler ve bize yollasınlar. Seçici kurulda 17 kişiyiz. Genç nesli ben temsil edeceğim. Çok güzel bir duygu benim için." dedi.

Azerin: "Bütün Türk dünyasından şairlerimizi, bestekarlarımızı davet ediyorum"

Azerbaycan'ın ünlü ses sanatçılarından Azerin, tüm Türk dünyasını yarışmaya davet ederek "Burada olmaktan onurluyum. Çekmeköy Belediyesi'nin davetini çok büyük bir memnuniyetle kabul ettim. Hem cumhuriyetimizin 100. Yılına, hem İstiklal Marşımızın 100. Yılına inşallah güzel bir hediye olur. Bu çok önemli bir proje. Bugünün ruhuyla yazılacak yeni eserle, yeni sözler, yeni besteler yer alacak. Bütün Türk dünyasından şairlerimizi, bestekarlarımızı davet ediyorum." dedi.

Başvurular için son tarih 29 Ekim 2021

İki aşamada gerçekleştirilecek yarışmaya başvuralar www.yuzunciyilmarsi.com adresi üzerinden alınacak. Yarışmaya katılacak şiirler için son başvuru tarihi Ekim 2021 olarak belirlendi. Gelen şiirler içerisinden seçilecek ilk 100 şiir ise, Aralık 2021 'de düzenlenecek bir törenle açıklanacak.

Seçici kurulda birbirinden ünlü isimler yer alıyor

Yarışmanın seçici kurulundan Türk Müziği'nin önde gelen isimleri Yücel Arzen, Aşkın Tuna, Garo Mafyan, Özdemir Erdoğan, Cengiz Erdem, Sinan Akçıl, Azerin, Tuluyhan Uğurlu ve Aydın Sarman; Sunucu Pelin Çift, Tarihçi Yazar Tufan Gündüz, Edebiyatçı Sibel Eraslan ve Cahit Koytak, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Yazar Hayati Develi, Sosyolog Erol Erdoğan bulunuyor.

Toplam ödül 400 Bin Türk Lirası

Şiir yarışmasında ilk 100'e giren şiirlerin şairlerine 2 bin 500 Türk Lirası, beste yarışması birincisinin bestelediği şiirin şairine 50 bin Türk Lirası, birinci olan marşın sahibine 100 bin Türk Lirası olmak üzere toplamda 400 bin Türk Lirası ödül dağıtılacak.

Yarışma takvimi, ödüller, programlarda yapılacak değişiklikler gibi önemli duyurular; Çekmeköy Belediyesi Web sitesi, sosyal medya hesapları, yuzuncuyilmarsi.com ve yarışma sosyal medya hesaplarından yapılacak.

100. Yıl Marşı'nı millet yazacak
100. Yıl Marşı'nı millet yazacak
100. Yıl Marşı'nı millet yazacak
100. Yıl Marşı'nı millet yazacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Çekmeköy Belediyesi, Türk Lirası, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 100. Yıl Marşı'nı millet yazacak - Son Dakika


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