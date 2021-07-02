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"100. Yıl Marşı Yarışması"nın tanıtımı yapıldı - Son Dakika

"100. Yıl Marşı Yarışması"nın tanıtımı yapıldı

02.07.2021 09:34

Çekmeköy Belediyesince Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda düzenlenen "100. Yıl Marşı Yarışması"nın tanıtımı yapıldı.

Çekmeköy Belediyesince Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda düzenlenen "100. Yıl Marşı Yarışması"nın tanıtımı yapıldı.

Küçüksu Kasrı'nda gerçekleştirilen yarışmanın tanıtım toplantısına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgün Özkan Yavuz, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın yanı sıra kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Toplam ödülü 400 bin lira olan yarışmanın seçici kurulunda, Türk müziğinin önde gelen isimleri Yücel Arzen, Aşkın Tuna, Garo Mafyan, Özdemir Erdoğan, Cengiz Erdem, Sinan Akçıl, Tuluyhan Uğurlu ve Aydın Sarman'ın yanı sıra Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan ile yazarlar Tufan Gündüz, Hayati Develi, Cahit Koytak, Erol Erdoğan ve Pelin Çift yer alıyor.

"Cumhuriyetimizin kıymetini çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi anlatabilmeliyiz"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgün Özkan Yavuz, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanına giden sürecin zor ve meşakkatli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tam 9,5 asır önce atalarımızın bizlere kapılarını açtığı, üzerinde 1000 yıldır hüküm sürdüğümüz bu toprakların, cumhuriyetimizin ve devletimizin kıymetini çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi anlatabilmeliyiz. 29 Ekim 1923'te cumhuriyetin ilan edilmesiyle bu toprakların ebediyen sahibi olduğumuz bir kez daha tescillenmiş oldu. Biz çocuklarımıza bu bilinci kazandırmak zorundayız."

Yavuz, 2023'ün millet ve devlet için önemli bir yıl olacağına dikkati çekerek, 100. Yıl Marşı Yarışması'nın da son derece önemli ve kıymetli bir çaba olduğunu ve yarışmaya milli duyguları en samimi biçimde yansıtan şiir ve bestelerin gönderileceğine inandığını söyledi.

"Şiir ve müzikte geleceğe anlamlı kültür hazinesi bırakabileceğimize inanıyorum"

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, marş ve ezgilerin milli ruhu diri tutan unsurlar arasında yer aldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"10. Yıl Marşı, yıllar geçmesine rağmen hala ilk günkü canlılığıyla hafızalarımızda yerini korumaktır. Mirasına sahip çıkmaya gayret ettiğimiz bu topraklar şairlerin sultan, sultanların şair kılan, kudretini kalemden ve kelamdan alan bereketli topraklardır. Bu projeyle özellikle şiir ve müzikte geleceğe anlamlı kültür hazinesi bırakabileceğimize inanıyorum. Bu maksatla cumhuriyetimizin 100. yılı adına milletimize armağan edebileceğimiz bir marş yarışması hazırladık. Cumhuriyetimizin birinci asrını tamamlayacağımız 2023 yılını şiirler ve marşlarla taçlandırmak istiyoruz."

Poyraz, yarışmayı şiir ve beste olmak üzere 2 kısma ayırdıklarını belirterek, şiir alanındaki kazananların 2021'in sonunda, bu şiirler üzerinden devam eden beste yarışmasının kazanının ise Eylül 2022'de belli olacağını ifade etti.

"Her sanatçının repertuvarında vatanımızla alakalı eserler olmalı"

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanatın gücünün her zaman siyasetten fazla olduğuna işaret ederek, "Yarışmaya büyük bir katılım bekliyorum. Yarışma sayesinde çok sayıda eserin meydana gelmesini istiyorum. Her sanatçının repertuvarında vatanımızla alakalı eserler olmalı. Sadece Türkiye'den değil, Türk-İslam coğrafyasından edebiyatçılarımızın da bu projeye katkı sunacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Azerin, proje sayesinde çok sayıda eserin meydana geleceğinden ümitli olduğunu belirterek, her bir sanatçının ülkesi için vatanperverlik noktasında eserler üretmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, besteci ve söz yazarı Özdemir Erdoğan ise cumhuriyetin 100'üncü yılının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "İnşallah hepimizin ruhlarına hitap eden, hep birlikte büyük bir coşkuyla söyleyeceğimiz güzel bir eser bulacağız. Bizde bir söz vardır: 'Aşk olmadan meşk olmaz'. Bu ülkeyi seven, bu ülkeden nasiplenen bütün sanatçıların ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına inanıyorum." dedi.

Şiir ve beste olmak üzere 2 kısımdan oluşan yarışmaya ilişkin bilgi "www.yuzunyilmarsi.com" adresinden alınabiliyor.

Özdemir Erdoğan, Ahmet Poyraz, Türk, Şiir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat '100. Yıl Marşı Yarışması'nın tanıtımı yapıldı - Son Dakika


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