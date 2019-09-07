Son Dakika Haberleri: 100. Yıl Milli Mücadele Eskrim şampiyonası tamamlandı
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100. Yıl Milli Mücadele Eskrim şampiyonası tamamlandı

1 saat önce

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sivas Valiliği, Türkiye Eskrim Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizesinde Sivas'ta düzenlenen 100. Yıl Milli Mücadele Eskrim Şampiyonası tamamlandı.

100. Yıl Milli Mücadele Eskrim şampiyonası tamamlandı, System.String[]

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı, Sivas Valiliği, Türkiye Eskrim Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizesinde Sivas'ta düzenlenen 100. Yıl Milli Mücadele Eskrim Şampiyonası tamamlandı.


Türkiye Eskrim Federasyonu'nun 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan sezonun ilk şampiyonasına Türkiye'nin dört bir yanından epe, flöre ve kılıç branşlarında yıldız, genç, büyük ve veteran yaş kategorilerinde eskrimciler 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda piste çıkarak madalya mücadelesi verdi.


7 gün boyunca süren heyecan dolu şampiyonaya 27 ilden 903 sporcu katılım sağlayarak dereceye girebilmek için ter döktü.


Eskrim şampiyonası büyük kadınlar ve erkekler epe kategorisinde oynanan maçların ardından sona erdi.


Maçların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Gençlik ve Spor Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Urhan ve antrenörler tarafından verildi. - SİVAS

Türkiye, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:49 Kaynak: İHA
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