100 yıl sonra aynı yerde aynı şekilde uğurlandı - Son Dakika
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100 yıl sonra aynı yerde aynı şekilde uğurlandı

6 saat önce

Milli Mücadele'nin temelinin atıldığı Sivas'ta 108 gün kalan Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışının 100. yıl dönümü, 100 yıl önceki şekli ile canlandırıldı.

100 yıl sonra aynı yerde aynı şekilde uğurlandı, System.String[]

Milli Mücadele'nin temelinin atıldığı Sivas'ta 108 gün kalan Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışının 100. yıl dönümü, 100 yıl önceki şekli ile canlandırıldı.


Sivas'ta 108 gün Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışı, 100. yılında törenle anıldı. Sivas Kongresi'nin yapıldığı tarihi bina önünde düzenlenen törende ilk olarak Atatürk'ün 2 Eylül 1919 yılında Sivas'a gelişi ve Sivas'ta kaldığı 108 günlük süre içerisinde yaptıkları özetle anlatıldı. Törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü kutlama programları kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışının 100. yıl dönümü dolayısı ile burada toplandık" dedi.


Sivas Valisi Salih Ayhan ise yaptığı konuşmada, "Sivas 100 yıl önce nasıl Atatürk'e sahip çıktıysa bugün de aynı ruhla Atatürk'ü Ankara'ya uğurlayacağız. Cumhuriyete giden yolda Sivas çok önemli bir vazifeyi yerine getirdi. 100 yıl önceki ve 100 yıl sonra aynı anlar. Sivas Kongresi bizim için çok güzel bir miras" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından temsili olarak Atatürk'ü canlandıran bir tiyatro sanatçısı, Kongre Müzesi'nin balkonuna çıkarak Sivaslılarla vedalaştıktan sonra aracına binip Ankara'ya hareket etti. - SİVAS

Mustafa Kemal Atatürk, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:32 Kaynak: İHA
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