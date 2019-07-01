100 yıl sonra oteller nasıl olacak?!
4 dakika önce
Hilton 100. yıldönümünde 2119'un otel raporunu açıkladı.
Hilton 100. yıldönümünde 2119'un otel raporunu açıkladı. Rapor, sürdürülebilirlik, yenilik, tasarım, insan ilişkileri ve beslenme alanlarından uzman görüşler ile de destekleniyor…
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:08
İmar barışı ödemeleri bugün sona eriyor
Ekrem İmamoğlu duyurdu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız
Ahmet Davutoğlu'ndan 23 Haziran yorumu: Büyük hüzün duyuyorum
Libya Ordusundan açıklama: Alıkonulan Türklerden haberimiz yok