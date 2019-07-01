100 yıl sonra oteller nasıl olacak?!

Hilton 100. yıldönümünde 2119'un otel raporunu açıkladı.

Hilton 100. yıldönümünde 2119'un otel raporunu açıkladı. Rapor, sürdürülebilirlik, yenilik, tasarım, insan ilişkileri ve beslenme alanlarından uzman görüşler ile de destekleniyor…

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