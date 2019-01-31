Son Dakika Haberleri: 100. Yıl Yetiştirme Yurdunun Mezunlardan Vefa

100. Yıl Yetiştirme Yurdunun Mezunlardan Vefa

24 dakika önce

Çankırı'da faaliyet gösteren 100. Yıl Yetiştirme Yurdunun mezunları, 1984-2004 yılları arasında Çankırı'da görev yapan müdürleri İsmail Özdemir'i unutmadı.

100. Yıl Yetiştirme Yurdunun Mezunlardan Vefa, System.String[]
Çankırı'da faaliyet gösteren 100. Yıl Yetiştirme Yurdunun mezunları, 1984-2004 yılları arasında Çankırı'da görev yapan müdürleri İsmail Özdemir'i unutmadı.

100. Yıl Yetiştirme Yurdu'ndan mezun olan öğrenciler birbirinden hiç ayrılamayarak kendi aralarında bir topluluk oluşturdu. Oluşturulan bu toplulukta dönemin 100. Yıl Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü İsmail Özdemir adına mevlid-i şerif okutuldu.

100. Yıl Yetiştirme Yurdu Mezunları Topluluğu Başkanı Hüseyin Durmaz yaptığı açıklamada, "Bizler Çankırı 100. Yıl Yetiştirme Yurdunda büyüyüp yetişip okuyarak iş sahibi olmuş kardeşler bir araya gelerek yetiştirme yurdunda kaldığımız dönemde gerek yetiştirme yurdunda hoca olarak daha sonra il müdürü olarak görev yapan İsmail Özdemir bizim deyimimizle 'Baba İsmail'in ruhuna ve daha önce yurtta çalışmış vefat etmiş ayrıca yurtta yetişip daha sonra vefat edenlerinde ruhuna bir mevlid-i şerif okuttuk. Burada esasa amaç İsmail babamızın 15. ölüm yıldönümü nedeniyle bu mevlid-i şerifi yaptık. 1984 -2004 yılları arasında hem yetiştirme yurdunda hem de il müdürü olarak görev yaptı. Daha sonra il müdürü olduğunda Çankırı'daki garip gurebanın ve fakir fukaranın babalığını yaptı" dedi.

İsmail Özdemir'in oğlu Mehmet Özdemir ise "Allah bin kere razı olsun. Bizi mutlu ettiler. Duygular şu anda çok üst boyutta. Vefanın en güzel örneğini sergilediler. Hepsine şükranlarımız sunuyorum" diye konuştu. - ÇANKIRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:27 Kaynak: İHA

Yaşam
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