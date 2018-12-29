Son Dakika Haberleri: 100. Yıla Girerken Atatürk" Sempozyumu

100. Yıla Girerken Atatürk" Sempozyumu

1 saat önce

Boğaziçi Üniversitesi'nde "100. Yıla Girerken Atatürk" sempozyumu düzenlendi.

100. Yıla Girerken Atatürk
Boğaziçi Üniversitesi'nde "100. Yıla Girerken Atatürk" sempozyumu düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyumun açılış oturumunda tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Dünyanın Gözünde Atatürk ve Türk Aydınlanması" konulu konuşma yaptı.

Atatürk'ün askeri hayatından kesitler anlatan Prof. Dr. Ortaylı, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ile Türk İstiklal Savaşı'na ilişkin bilgiler verdi.

Britanya ordusunun ve Fransızların İstiklal Savaşı'nı yürüten Türkleri saygıya değer ve enerjik insanlar olarak gördüğünü söyledi.

Kemalizm ile ittihatçılık konularına da değinen Ortaylı, "Kemalizmin içinde ittihatçılık elbette var. Mustafa Kemal'in kendisini tipik bir ittihatçı değil ama partinin ve Ankara grubunun içine ittihatçılardan girenler var." dedi.

Türkiye'de Türk devrimiyle eğitim alanında başarı sağlandığına işaret eden Ortaylı, "Ancak, günümüzde Türk eğitiminde büyük sorunlar yaşanıyor ve istenilen başarıya ulaşılamadı. Bugünkü gibi özel eğitim olmaz. Sandviçci dükkanı gibi okullar açıyorlar." diyerek, bu şekilde başarıya ulaşılamayacağını savundu.

Ortaylı, TSK'nın günümüzde yürüttüğü operasyonlara ilişkin bir soruyu, "TSK bu savaşa katılanların içinde en eğitimli ve dayanıklı ordudur. Çünkü Amerikan ordusunun, İkinci Cihan Harbindeki Amerikan ordusu olduğu kanaatinde değilim." şeklinde yanıtladı.

İstanbul Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü, Marmara Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü, Bilim ve Ütopya Dergisi ile Kırmızı Beyaz Dergisi'nin destek verdiği sempozyum iki günde gerçekleştirilecek 10 oturumla son bulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:40 Kaynak: AA

İlber Ortaylı, Boğazici Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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